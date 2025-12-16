≪三重県内に今月2店舗を出店≫家族葬のファミーユが12/22『家族葬のファミーユ四日市笹川通り』をオープン～火葬場にアクセスよくゆっくりと家族時間を過ごせる～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年12月22日（月）に、「家族葬のファミーユ 四日市笹川通りホール（所在地：三重県四日市市西日野町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336900&id=bodyimage1】
（イメージ画像）温かみのあるグレージュカラーを取り入れたホール外観
今月12日、川越町に三重県1号店を出店した家族葬のファミーユが、早くも2号店となる「家族葬のファミーユ 四日市笹川通りホール」を四日市市内にオープンします。
四日市市は、県庁所在地である津市を上回る約30万人の県内最多人口を擁します。新ホールは、その四日市市街の南西部にあたる、通称“笹川通り”に面しています。
市の公営斎場である「北大谷斎場」まで車で約11分のアクセスですので、大切な方との最後の時間をゆっくりと過ごしていただけます。
ホール外観は、グレージュの外壁を取り入れた和モダンの意匠で温かくご家族をお迎えします。ホール内は、会葬者が増えても心地よく過ごせるよう、天井高を設け、ゆったりとした設計としました。
家族葬のファミーユホールは「1日1組」で利用できる家族葬ホールです。他を気にすることなく、最後の時間をゆっくりとお過ごしいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336900&id=bodyimage2】
（地図）三重県1号店の「ファミーユ四日市北」は12月12日にオープン
■「家族葬のファミーユ 四日市笹川通りホール」概要
所在地：三重県四日市市西日野町字八幡5032-1
建物構造：木造
敷地面積：1,041.92平米
建築面積：252.29平米
駐車場：19台
施設内容：式場28席、会食室20席、遺族控室2室、導師控室、安置室2室
アクセス：＜電車＞ 四日市あすなろう鉄道八王子線「西日野駅」から徒歩約10分
＜バス＞ 三重交通バス三重団地笹川線「笹川東」停留所から徒歩約3分
＜ 車 ＞ 東名阪自動車道「四日市IC」から約15分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/mie/yokkaichishi/post-1709.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336900&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場9628）のグループ会社です
