日本ヘアケア市場は、プレミアム美容・パーソナルケア市場を再構築する堅調な年平均成長率（CAGR）4.18％に支えられ、2033年までに67億9000万米ドルに達する変革的な成長が見込まれる
日本ヘアケア市場は、2024年から2033年までに46億9000万米ドルから67億9000万米ドルに達すると予測されており、予測期間の年平均成長率（CAGR）は4.18%と見込まれています。この成長は、消費者の嗜好の変化やヘアケア製品の進化に起因しています。特に、年齢や髪質に関係なく、髪や頭皮の健康を保つために優れた成分が求められており、製品ラインも多様化しています。
ヘアケア製品の多様化と消費者嗜好
日本の消費者は、髪や頭皮に優しい天然植物オイルを好んで使用しています。これにより、髪全体の健康を増進し、頭皮の栄養補給を行う製品が人気を集めています。市場には、オイリーヘア用やドライヘア用、ダメージヘア用のシャンプー、カールヘアやカラーヘア用の製品など、髪質に応じた多様な選択肢が揃っています。また、忙しい日本の消費者には、手間をかけずに使用できる多機能トリートメントや、放置時間の短いヘアマスクなどが好まれています。
市場を牽引する要因
日本では、髪や頭皮に栄養を与える成分が重要視されています。特に、頭皮を顔の皮膚と同様に扱い、皮脂分泌のバランスを整える製品が増えており、頭皮ケアとヘアケアを同時に行える製品が消費者に支持されています。さらに、ヘアカラーのトレンドやイノベーションに注力する企業の動きも市場成長を促進しています。ヘンケルは2023年に「J-ビューティーイノベーションハブ」を開設し、ヘアカラーやスカルプケアに関する革新を推進しています。
市場制約と消費者の懸念
一方で、敏感な髪や頭皮へのアレルギー反応が市場成長を妨げる要因となっています。特に、有害化学物質を含むヘアケア製品が敏感肌に悪影響を及ぼすことがあり、消費者はより慎重になっています。このような消費者の懸念により、製品に対する信頼性の向上が求められています。
主要企業のリスト：
● Shiseido Co., Ltd.
● Kao Corporation
● Unilever （Holdings） Japan K.K.
● Kracie Holdings, Ltd.
● NatureLab. Co., Ltd.
● Mandom Corporation （Gatsby）
● Nihonsakari Co., Ltd. （Komenuka Bijin）
● OSHIMA TSUBAKI Co., Ltd
● Arimino Co., Ltd.
● Milbon Co., Ltd.
● DARIYA CO., LTD.
高齢化社会とヘアケア製品の需要
日本の高齢化社会において、薄毛や抜け毛、白髪に対する不安が高まっています。これにより、髪をボリュームアップさせるシャンプーや育毛美容液、白髪防止液など、特定の問題に対応する製品の需要が拡大しています。生活習慣や環境による髪の変化を補う製品の市場が形成されており、特に育毛やスカルプケアに関連する製品が注目されています。
日本市場における流通チャネルの動向
流通チャネル別では、スーパーマーケットやハイパーマーケットのセグメントが依然として主流を占めています。消費者は一つの店舗で幅広い商品を購入できるため、手軽に買い物をすることができ、物理的に製品に触れることで品質を確認しやすい点が消費者に支持されています。このような販売チャネルの利便性は、ヘアケア市場の安定的な成長を後押ししています。
