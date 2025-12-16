こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
注ぐ湯量を調節できて用途に合わせて使いやすい！ 倒れてもお湯がこぼれにくい電気ケトルをエディオンとニトリで販売開始！
株式会社エディオンは、株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）との共同開発商品である湯量が調節できる電気ケトルを、2025年12月20日（土）より店頭※1およびインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて取り扱いを開始いたします。
電気ケトルは手軽にお湯を沸かせるけど、注ぐ量を一定に保つのは難しいと感じたことはありませんか。
このたび、レバーを操作するだけで簡単に2段階の湯量調節ができる嬉しい機能が備わった電気ケトルを発売します。
コーヒーや紅茶を淹れる、ボトルや哺乳瓶に注ぐ、カップ麺やスープを作るなど用途やシーンによって湯量を調整することが可能です。
さらに、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計や、お手入れしやすい広口設計など、使いやすさを追求した一台です。
エディオンとニトリでは、2023年12月よりキッチン家電の共同開発商品として電気ケトルを販売し、シンプルなデザインとお手頃な価格でご好評をいただいております。
商品特長
1レバーで切り替えられる2段階の湯量調節
コーヒーのドリップやマグボトルには少しずつ、カップ麺には一気に注ぎたいときなど、フタ上部のレバーで水流を調節できるので用途に合わせて便利に使えます。
2 約70秒でコーヒー1杯分のお湯が沸かせる1300Wのハイパワー！
コーヒー1杯分のお湯150mLを約70秒※2で沸かすことが可能。忙しい毎日に便利です。（0.8Lの湯沸かし時間目安は約4分10秒となります。）
3 倒れてもお湯がこぼれにくい※3安心設計
キッチンやダイニングで万が一倒れてしまっても、多量の湯漏れを防止。小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
4 広口設計＆取り外せるフタで給水・お手入れラクラク
広口設計で給水しやすく、奥まで手が入るのでお掃除も簡単。フタは取り外せるので、隅々までしっかり洗えます。
湯量が調節できる電気ケトルで毎日の暮らしをちょっと便利にしませんか？
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
URL：https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
商品概要
【商品名】湯量が調節できる電気ケトル
【型番】テ゛ンキケトル 0.8L AB2G02WH/BK
【価格】2,490円(税込)
【カラー】ホワイト/ブラック
【定格電圧】AC100V 50Hz/60Hz
【定格消費電力】1300W
【定格容量】0.8L
【外形寸法（約）】幅215mm×奥行145mm×高さ198mm（給電スタンド含む）
幅215mm×奥行145mm×高さ179mm（本体のみ）
【質量（約）】0.87kg（給電スタンド含）/0.67kg（本体のみ）
【電源コードの長さ（約）】1.2m
※1一部、取り扱いのない店舗もございます。
※2室温23±2℃、水温23±1℃での環境において。電源スイッチをONにしてから沸騰後、自動OFFになるまでの時間。
室温、水温によって沸騰完了時間に差がでます。
※3多量の湯漏れは防止できますが、完全に防止するものではありません。
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
関連リンク
エディオン×ニトリ共同開発商品 特設サイト
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
