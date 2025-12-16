¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾Æ¤±ÂÐºö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖUV series¡×¤Î¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤UV¥«¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤¬¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ2025¡¡Í¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¡½¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î256¼Ò¡¦567¾¦ÉÊ¡½
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Âç´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ¡Ç½À¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÎÃ³èËÜÊÞ¡×¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖUV series¡×¤Î¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤UV¥«¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙWeb¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ2025¡×¤Ë¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤UV¥«¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ò¤ó¤ä¤êÀÜ¿¨Îä´¶¤Ç´é¼þ¤ê¤«¤é»ØÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥«
UV¥«¥Ã¥ÈÎ¨99¡ó¡ª
»ç³°ÀþÊÝ¸î»Ø¿ô¡ÊUPF¡Ë50¡Ü¤ÎºÇ¹âÃÍ¡¡
ÀÜ¿¨Îä´¶
¥á¥ó¥È¡¼¥ë²Ã¹©¡¡
POINT¡
Í¥¤ì¤¿¤Ò¤ó¤ä¤êÀÜ¿¨Îä´¶À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡¢
À¸ÃÏ¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¥µ¥é¥Ã¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
POINT¢
È©¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¡¢
UV CUT¥¢¥¤¥Æ¥àÄêÈÖ¤Î¹õ¡¢
½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥«¥é¡¼¡¢
»È¤¤¤ä¤¹¤¤3¿§Å¸³«¡£
POINT£
¡¦¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï´é¤Ë±Æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ä¤ÐÉÕ¤
¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¾å¤Þ¤Ç¾å¤²¤ì¤ÐÉ¡Àè¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼
¡¦ÏÓ¤¬Æ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥°¥é¥óÂµ¤òºÎÍÑ
¡¦Âµ¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¡ý
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼¡¦¹õ¡¦¥ª¥Õ¡¡·×3¿§
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡¡
¿ÈÉý¡§56cm¡¡¿È¾æ¡§66cm¡¡êâ¾æ¡§90cm¡¡¿þÉý¡§60cm
ÁÇºà¡§¥Ê¥¤¥í¥ó 90%¡¡¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó 10%
²Á³Ê¡§2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇäÀè¡Û
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×
URL¡§
https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432366&bid=onkatsuryoukatsu&cat=APPTOP
¢£¡ÖÎÃ³èËÜÊÞ¡×³µÍ×
2023Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÎÃ³è¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÎÃ³èËÜÊÞ¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éµÙÆü¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¥«¥é¡¼¤Ç99¡ó°Ê¾å¤ÎUV¥«¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÏÓ»þ·×¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥¢¡¼¥à¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Êý¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ¤È¤Ï
¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤ÈÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂ£¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¡¢ÆÉ¼Ô¡¢Í¼±¼Ô¤¬»î¤·¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯·ò¹¯À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¡×¡Öµ¡Ç½À¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÂç¾Þ¡×¡Ö½àÂç¾Þ¡×¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤Ê¤É¤Î¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡¡https://karakoto.com/award/
¢£¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ËÜÂç´²
½êºßÃÏ¡§¢©451-8560 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è²Ö¤ÎÌÚ3-9-13
URL¡¡¡§ https://www.crossplus.co.jp
¢£¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¯¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÁÏ¶È74Ç¯¤Î¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÉØ¿ÍÉþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢°áÎÁÉÊ¡¦À¸³èÍÑÉÊ/»¨²ß¤Î´ë²è/À½Â¤/ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤Î²Í¤±¶¶¡×¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬µ±¤¯¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¡×¤ò´ë¶È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËÀßÄê¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBe Colorful,Be Happy¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËºÌ¤ê¤È¤è¤í¤³¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤´¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§¾¾±Ê
TEL¡§090-7032-3878 / MAIL¡§pr@crossplus.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×
https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432366&bid=onkatsuryoukatsu&cat=APPTOP
