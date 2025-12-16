SONGWON、6回目となるEcoVadisのゴールドメダルを獲得
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337068&id=bodyimage1】
・ SONGWON、6回目となる EcoVadisのゴールドメタルを獲得
・ 100点中84点を獲得し、SONGWONは全世界の評価対象企業のうち上位5%入りを果たしました
ウルサン・韓国 - 2025年12月16日 - 世界大手ポリマー添加剤メーカーのひとつであり、スペシャルティケミカル事業分野において世界大手の企業であるSONGWON Industrial Co., Ltd.は本日、EcoVadisの2025年度サステナビリティ評価でゴールドメダルを獲得したことを発表しました。サステナビリティ面での自社のパフォーマンスが評価され、SONGWONがゴールドメダルを獲得するのは今回で6回目となります。
100点中84点を獲得し、ゴールド評価受賞となったSONGWONは、全世界の評価対象企業のうち上位5%入りを果たし、4つの主要エリアである「保護」、「労働権および人権」、「倫理」、「サステナブルな調達」において、サステナビリティ面で自社の揺るぎないパフォーマンスを実証しています。さらに、100点中84点の評価は、SONGWONを、全世界の評価対象企業のうち上位2%に位置付けるだけでなく、「倫理」と「サステナブルな調達」のエリアでの大幅なパフォーマンス向上の結果でもあります。
規制関連業務＆サステナビリティ部門のグローバルテクノロジー責任者であるThomas Schmutzは、次のようにコメントしています。「再びゴールドメダルを獲得できたことは、サステナビリティの面で常に高いパフォーマンスを発揮することを目的としたSONGWON の継続的な取り組みが確かな評価を得た証です。昨年のプラチナメダル受賞が当社にとって重大な節目となった一方で、今年はEcoVadisの評価基準がさらに厳しくなり、すべての企業にとってハードルが上がることになりましたが、当社はこのような進化を全面的に支援しています。こういった高い基準は、私たちが前進し続けるためのモチベーションとなります。今年の評価は、自社のサステナビリティ慣行を当社がただ維持しているだけでなく、積極的に強化していることを示しており、当社が業界内で先陣を切ってサステナブルな事業慣行の新たな道を切り拓いている企業であることをとても誇りに思います。またこれは、当社がサステナビリティに関する目標の達成を目指し前進する上で重要な役割を担い、日々の努力を通して当社の発展を後押ししているSONGWONのグローバルチームの貢献を物語る成果です」
EcoVadisは、企業がいかにサステナビリティを自社の事業と管理システムに組み込んでいるかを評価するための業界基準となる主要プラットフォームのひとつです。EcoVadisの評価ネットワークは、185か国250業種の150,000社以上の企業を対象としており、国連グローバル・コンパクト、ILO（国際労働機関）の定める国際労働基準、GRI、ISO 26000など国際的な基準に基づく評価方法を使用しています。EcoVadisの評価を通して、企業は証拠に基づく洞察と継続的な改善のための明確なロードマップを得ています。これは、サステナビリティのあらゆる面における継続的な改善を目指すSONGWONの長期的な取り組みと全面的に合致しています。
SONGWONのサステナビリティに関する戦略とロードマップに関する詳細は、当社ウェブサイト（ https://www.songwon.com ）でご確認いただけます。
EcoVadisに関する詳細は、こちら（ https://www.ecovadis.com ）にアクセスしてご確認ください。
