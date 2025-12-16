TPCマーケティングリサーチ株式会社、世界における健康食品市場のトレンドについて調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、世界における健康食品市場のトレンドについて調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆2024年の世界における健康食品市場は前年比4.4％増の35兆3,022.5億円となった。エリア別の市場では北米が構成比33.6％を占めて最大となっており、以下東アジア（日本、中国、韓国、台湾）が同25.2％、欧州が同22.0％、東南アジア・太平洋（インドなど一部南アジアを含む）が同5.4％、その他エリア（南米、中東、アフリカ）が同13.8％と続いている。
◆エリアによって多種多様な成長要因が挙げられるものの、大きな要因としては先進国を中心に加速している高齢化、肥満人口の増加が影響している。これらによる慢性疾患の増加が社会的な健康課題として各国で注目されるようになり、体重管理や生活習慣病対策、脳機能といったヘルスクレームの市場を後押しする要因となっている。特に、国民皆保険制度のない米国や、医療費の高騰が問題視されている中国では、安定した生活を送るために健康寿命の延伸が課題となっており、予防としてサプリメントなどの健康食品を摂取する傾向を強めている。
◆また、今後の発展性が見込めるトレンドとしては、パーソナルサプリメントなど対象を絞った事業が挙げられる。これらのサービスは検査技術の多様化と複数のデータ連携技術の発展によって急速に拡大。さらに、女性の健康課題など、個々人で症状の異なるヘルスクレームへのニーズが拡大していることが市場の成長につながっている。近年は医家向けチャネルとの連携に加え、Nestléなどの大手資本の動きが市場拡大の要因となっている。
◆さらに、コロナ禍を契機としてサプリメントなどを摂取するようになったユーザー層が、グミサプリなどの新しい剤形の消費を支える受け皿となっている。グミサプリの市場規模は世界市場全体の4.9％とまだ小さいものの、伸長率では前年比5.3％増と好調に推移しており、他の剤形よりも高い成長を記録している。近年はカプセルや錠剤に対してピル・ファティーグのような忌避感を示すユーザーも増加しており、新しい選択肢として急速に市場が拡大しつつある。
◆本調査では、世界市場を主要な5つのエリアに分類して、市場性に関する調査を行った。市場分析では主要な分野（サプリメント、機能性飲料、プロテイン、その他分野）、剤形（カプセル、錠剤、粉末、飲料、グミ、その他剤形）、主要なヘルスクレームと成分、キープレイヤーとブランドなどの観点から分析。その中でも、今後の市場成長にとって重要性の高いトレンドを注目市場として取り上げ、成長要因を調査することで、今後の国内外のマーケティングや商品開発に活用できるデータを提供する。
【調査要覧】
＜調査対エリア＞
北米、欧州、東アジア（日本・中国・韓国・台湾）、東南アジア・太平洋（一部南アジアを含む）、その他エリア
＜調査対象＞
分野、剤形、主要ヘルスクレーム、主要成分、キープレイヤーと主要ブランド など
＜注目市場＞
体重管理、脳機能、女性の健康、生活習慣病対策、マイクロバイオーム、パーソナルサプリメント、NMN、CBD、グミサプリ など
【調査実査日】
2025年8月～12月
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337049&id=bodyimage1】
＜資料名＞
2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート
―35兆円市場を牽引する世界的潮流と、次なる成長軸―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250673
発刊日：2025年12月8日 頒価：108,900円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
◆2024年の世界における健康食品市場は前年比4.4％増の35兆3,022.5億円となった。エリア別の市場では北米が構成比33.6％を占めて最大となっており、以下東アジア（日本、中国、韓国、台湾）が同25.2％、欧州が同22.0％、東南アジア・太平洋（インドなど一部南アジアを含む）が同5.4％、その他エリア（南米、中東、アフリカ）が同13.8％と続いている。
◆エリアによって多種多様な成長要因が挙げられるものの、大きな要因としては先進国を中心に加速している高齢化、肥満人口の増加が影響している。これらによる慢性疾患の増加が社会的な健康課題として各国で注目されるようになり、体重管理や生活習慣病対策、脳機能といったヘルスクレームの市場を後押しする要因となっている。特に、国民皆保険制度のない米国や、医療費の高騰が問題視されている中国では、安定した生活を送るために健康寿命の延伸が課題となっており、予防としてサプリメントなどの健康食品を摂取する傾向を強めている。
◆また、今後の発展性が見込めるトレンドとしては、パーソナルサプリメントなど対象を絞った事業が挙げられる。これらのサービスは検査技術の多様化と複数のデータ連携技術の発展によって急速に拡大。さらに、女性の健康課題など、個々人で症状の異なるヘルスクレームへのニーズが拡大していることが市場の成長につながっている。近年は医家向けチャネルとの連携に加え、Nestléなどの大手資本の動きが市場拡大の要因となっている。
◆さらに、コロナ禍を契機としてサプリメントなどを摂取するようになったユーザー層が、グミサプリなどの新しい剤形の消費を支える受け皿となっている。グミサプリの市場規模は世界市場全体の4.9％とまだ小さいものの、伸長率では前年比5.3％増と好調に推移しており、他の剤形よりも高い成長を記録している。近年はカプセルや錠剤に対してピル・ファティーグのような忌避感を示すユーザーも増加しており、新しい選択肢として急速に市場が拡大しつつある。
◆本調査では、世界市場を主要な5つのエリアに分類して、市場性に関する調査を行った。市場分析では主要な分野（サプリメント、機能性飲料、プロテイン、その他分野）、剤形（カプセル、錠剤、粉末、飲料、グミ、その他剤形）、主要なヘルスクレームと成分、キープレイヤーとブランドなどの観点から分析。その中でも、今後の市場成長にとって重要性の高いトレンドを注目市場として取り上げ、成長要因を調査することで、今後の国内外のマーケティングや商品開発に活用できるデータを提供する。
【調査要覧】
＜調査対エリア＞
北米、欧州、東アジア（日本・中国・韓国・台湾）、東南アジア・太平洋（一部南アジアを含む）、その他エリア
＜調査対象＞
分野、剤形、主要ヘルスクレーム、主要成分、キープレイヤーと主要ブランド など
＜注目市場＞
体重管理、脳機能、女性の健康、生活習慣病対策、マイクロバイオーム、パーソナルサプリメント、NMN、CBD、グミサプリ など
【調査実査日】
2025年8月～12月
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337049&id=bodyimage1】
＜資料名＞
2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート
―35兆円市場を牽引する世界的潮流と、次なる成長軸―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250673
発刊日：2025年12月8日 頒価：108,900円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ