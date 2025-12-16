産業用ワイヤレス充電やリチウム電池などを展開する「Wiferion」（PULSの事業部門、本社：ドイツ・フライブルク）は、AGV（無人搬送車）およびAMR（自律走行搬送ロボット）の稼働率を最大化し、充電まわりの構造的な課題を根本から解消するワイヤレス充電ソリューションを提案します。国内ではAGVやAMRの導入が拡大する一方、従来の接触式充電システムには、摩耗やスパーク、汚れといった構造的な機械的課題が残っています。これに対し、ワイヤレス充電はこれらの根本的な課題を解消します。実際に、接触式充電では頻繁な清掃や部品交換が必要となり、予定外のダウンタイムを引き起こすこともあります。こうした運用上の負担は初期投資では見えにくい“隠れたコスト”となり、総所有コストを大きく押し上げる要因となります。







■ 接触型充電に潜む“隠れコスト”とは何か

AGVやAMRの本体価格は、200～600万円（AMRの高機能モデルでは1,500万円以上）に上ります。しかし総コストを決定づけるのは本体価格だけではありません。年間保守費用は購入価格の5～10％が目安とされており、その内訳の多くを占めるのが、従来の接触型充電に起因する“隠れコスト”です。隠れコストには、摩耗したコネクターの交換、発生した金属粉の清掃、接触不良を防ぐための定期点検などが含まれます。これらは導入当初には見えづらいものの、運用が進むほど累積し、結果として予想以上の維持費用とダウンタイムを発生させる大きな要因となります。

■ ワイヤレス充電がもたらす“本質的な価値”

Wiferionが提供するワイヤレス充電ソリューションは、接触式充電が抱える摩耗・スパーク・汚れといった構造的課題を根本から解消するアプローチです。「CW1000」や「etaLINK 3000」が採用する非接触方式は、接点を持たない設計により清掃や部品交換の頻度を大幅に低減し、計画外のダウンタイム発生リスクを抑制します。また、ケーブルの引っ掛かりや接触部の破損といった安全面の問題も回避できます。

さらに、Wiferionシステムが特に優れている点は、インプロセス充電を実用レベルで成立させるための技術性能です。1秒未満で開始する自動充電、高い位置ずれ許容性（約±40mm）、機械的な位置合わせやコネクタ接続を不要とする設計により、ロボットは作業プロセス中の自然な停止タイミングで確実にエネルギーを補給できます。これにより、充電ステーションへの精密なドッキングや長時間の待機を前提とした従来オペレーションから解放され、複数台のAGV・AMRが稼働する環境でも効率的なフローを維持できます。

詳細は下記よりご確認ください。

https://www.wiferion.com/ja/press-release/advantages-of-contactless-charging/

Wiferionについて

Wiferionは、ドイツのPULS（プルス）社が展開する、モバイルロボット（AGV/AMR）やフォークリフト向けワイヤレス充電事業です。DINレール電源やフィールド電源（FIEPOS）のリーディングメーカーとして、革新的な充電ソリューションを提供しています。Wiferionは、ダウンタイムを解消し、フリート効率を最大32％向上させるetaLINKシリーズや、CW1000といった誘導式充電システムを展開。現場の生産性向上と運用の最適化を強力にサポートします。PULSはチェコ共和国チョムトフ、中国蘇州、ドイツ・ドレバッハにある自社工場で全製品を生産。高効率、コンパクトな設計、耐久性、そして信頼性に優れた製品を通じて、常に業界の新たな基準を打ち立ててきました。1980年にベルンハルト・エルドル氏によってミュンヘンで創業し、現在は世界各地で約1,700名の従業員を擁するグローバル企業へと成長しています。