「くらしとお金のFP川柳コンテスト2025」開催

日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、生活者にファイナンシャル・プランニングや自身の家計のについて考えるきっかけを提供するため、「くらしとお金のFP川柳コンテスト2025」の募集を開始しました。本コンテストでは、「家計」「FP」「ライフプラン」「資産形成」「老後のお金」など、くらしとお金にまつわる様々なエピソードの川柳を募集しています。Xからどなたでもご応募いただけます。皆さまのご参加をお待ちしています。

くらしとお金のFP川柳コンテストの概要

■賞品

最優秀賞１名：Amazonギフト券 3万円

優秀賞3名：Amazonギフト券 2万円

入賞10名：Amazonギフト券 1万円

■応募期間

2025年12月15日（月）～2026年1月16日（金）23：59

■ 応募方法

①日本FP協会の公式Xアカウントをフォロー @fp_kyokai

②特設サイトにある「川柳メーカー」にて川柳を入力し、画像を作成

日本FP協会オリジナルキャラクターマネハリくん（8パターンより選択）を背景とした川柳画像が作れます

③Xへポスト

特設サイト「くらしとお金のFP川柳コンテスト2025」

https://fp-senryu.jafp.or.jp

※応募要項など詳細は特設サイトをご確認ください

日本FP協会は、社会教育活動としてファイナンシャル・プランニングの普及と金融経済教育を推進し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的としたNPO法人です。また、金融経済教育の担い手となる高い能力と高い倫理観をもったファイナンシャル・プランナー（CFP®・AFP認定者）を養成しています。