小海線とふるさとを愛する会(所在地:長野県南佐久郡佐久穂町大字宿岩102番地1)は、長野県地域発元気づくり支援金活用事業として、「第2回JR小海線横断クイズ王決定戦」を実施します。

詳細URL： https://ilove-koumi.com/quiz-train





JR最高標高地点が主舞台





小海線を貸し切って車内外でクイズを出題。大反響を呼んだ第1回大会を遥かに上回るスケールで実施される第2回目は、どこに向かい／どんなクイズが出題されるのか？





試されるのは「知力・体力・運」、とくに小海線に詳しくなくても参加して楽しむことができる大会ですのでお気軽にご参加ください。お子さんの参加もOKです。









■クイズ列車の特徴

(1)小海線列車(キハE200系)を貸し切り、長野県内／小諸駅から野辺山駅まで往復

(2)往年の名クイズ番組のように体力や運の要素も盛り込んだダイナミックなクイズ形式

(3)大人のみならず地元高校生が考案した沿線や地域にまつわるお題も出題。実際に沿線をめぐり、気付いたことなどバラエティ豊かなクイズが盛り込まれています

(4)ゲストが途中乗車したり、沿線景色からの出題等ローカル線ならではの魅力がいっぱい

(5)小海線の象徴＜野辺山＞では、JR鉄道最高地点付近で、極寒の中、体力／運試しのクイズを実施します

(6)参加者には記念品のほか優勝者にはトロフィーや副賞を贈呈

(7)宿泊はなんと「八ヶ岳グレースホテル」 https://www.y-grace.com 星空観賞も！？





駅や学校に貼られる募集ポスター





■開催要項

・日程： 2026年2月7日(土)～8日(日)

・集合： 2月7日(土)小諸駅／懐古園に午前8時半集合予定

・主催： 小海線とふるさとを愛する会

・URL ： https://ilove-koumi.com

※詳細は上記主催者サイトにてご確認ください

※お申込の際は、必ず記載の諸条件／誓約事項をご確認ください









■募集人数

・クイズ解答者は公募または推薦による―計40名様ほど

・グループ(上限3名様)または個人での参加

・運営スタッフとしてお手伝いいただく方も募集しております









■ご条件／お願い

・「顔出し」およびメディア取材にご対応いただける方

・個人名や団体名(学校名等)もできる限り公表していただけること

・知識ばかりでなく地元愛や体力、運が左右する点をご理解いただけること

・健康状態に問題がなく、寒冷地での体力系クイズに参加できる方

・その他、応募時の誓約書に記載事項をご承認いただける方





第1回目の記念写真





本格的な早押しで決勝は争われました





■参加費

一般10,000円 学生3,000円(宿泊／食費込)

※事前にお振込いただきます。

※集合解散場所等への交通費は別途ご負担ください。









■ご応募方法

募集締め切り：2026年1月12日(月/祝)23:59迄

応募方法 ：当ウェブサイトに掲載するGoogleフォームにご記入ください。

https://ilove-koumi.com/quiz-train

(アピールポイント／写真／誓約書等の添付含みます)

選考のうえ、ご参加いただける方には1月下旬迄にご連絡します。

＜備考＞当事業は旅行業法にもとづく催しではございません。





＜ご参考動画＞

TSBテレビ信州様「第1回JR小海線横断クイズ王決定戦 初代王者に輝いたのは…」

https://youtu.be/TPC37ZIRFtA?si=kJbPpsyMo2rqbsC4









■JR小海線とは？

山梨県小淵沢駅から長野県小諸駅までを結ぶ、全長約78.9kmの高原鉄道で、八ヶ岳の雄大な自然の中を走り、JR鉄道最高地点(標高1375m)を通る大人気ローカル鉄道。車内からも臨める巨大パラボラアンテナを有する国立天文台野辺山は、今年公開された人気アニメ映画の舞台ともなり、“聖地”として多くの観光客を集めています。





当会は、小海線と沿線地域を盛り上げるために活動する非営利団体で、2025年2月に主催した「JR小海線で行く車いすの旅」では、長野県知事表彰に加え、県内で特に優れた事業に贈られる「地域発元気づくり大賞」も受賞できることとなりました。この場をお借りしてお世話になった皆様に御礼申し上げます。