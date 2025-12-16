神奈川県伊勢原市は、ふるさと納税の返礼品「柏木牧場特製 国産牛100％ハンバーグ」を従来の120gから150gへとサイズアップして、リニューアルいたしました！





「柏木牧場特製 国産牛100％ハンバーグ」は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の肉部門お気に入りランキングにおいて、ハンバーグの中でランキング1位を獲得した実績もある人気返礼品です。





柏木牧場国産牛ハンバーグ





このたび、ハンバーグ王の座を奪還すべく、従来の120gから150gへとサイズアップしてふるさと納税返礼品に登場！

ボリュームアップしたことで、肉汁と国産牛の旨みをこれまで以上に存分に味わえる仕上がりになりました。





サイズが大きくなったからといって妥協は一切なし。

柏木牧場のハンバーグは牧場直営施設で愛情込めて手作りで作られています。

通常のハンバーグとは違い、新鮮な国産牛肉のミンチをバラ肉で手巻きし、手切りで愛情込めて仕上げるこだわり。





ソースが要らないほどの肉の旨みあふれる濃厚な味で、一度食べたら記憶に深く刻まれる「肉好きのための」ハンバーグです。





今回さらに嬉しいのは、「数」を選べる自由度の高さ。2個から最大28個まで、お腹の満足をあなた次第でカスタマイズできます。

ご家族との大切なひとときにも、気心知れた仲間との集まりも、食べる人全員を虜にすること間違いなしです。





さらなる進化を遂げた今回のリニューアルで改めて勝負に挑みます！





柏木牧場国産牛ハンバーグ





柏木社長と発想クルリン課課長

■お礼品詳細

【名称】柏木牧場特製 国産牛ハンバーグ

【個数】2個～28個(楽天ふるさと納税の場合)

【寄付金額】4,800 ～ 33,000 円(楽天ふるさと納税の場合)

【賞味期限】製造日から冷凍で30日

【配送】冷凍便









■神奈川県伊勢原市

神奈川県のほぼ中央に位置する伊勢原市は、霊峰・大山を中心に豊かな自然と歴史に恵まれたまちです。江戸時代より庶民信仰として栄えた「大山詣り」は日本遺産に認定され、現代も多くの人々を魅了しています。ふるさと納税は、ユニークなネーミングで新聞やSNSでも話題となった「発想クルリン課」が担当。多くの人にウケる返礼品だけではなく、頑張る事業者のとがった返礼品も出品し、返礼品を通じて伊勢原の魅力をPRしています。今後も発想クルリン課の動向に乞うご期待！









■返礼品提供事業者について

株式会社柏木牧場

http://www.isehara.net/kashiwagi/









■対象返礼品について

・楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f142140-isehara/26450067/

・さとふる

https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=108&s3=1059&cnt=1&p=1

その他ふるさと納税ポータルサイトにて掲載中