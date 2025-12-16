【定員枠UP！】就労継続支援B型事業所「サブカルビジネスセンター札幌」施設外就労先増加につき利用者の追加募集開始
就労継続支援B型事業所サブカルビジネスセンター札幌(以下 SBC札幌)は、施設外就労先拡大に伴い、利用者の追加募集を開始しました。
サブカルビジネスセンター札幌
公式HP ： https://sbc-sapporo.studio.site/
リタリコ： https://snabi.jp/facility/29929
【サブカルビジネスセンター札幌について】
SBC札幌はすすきの駅からわずか徒歩5分。アクセス良好で通いやすい好立地で、イラストやアニメーションなどサブカルチャーに特化した就労継続支援施設です。
スタッフと一緒に、漫画やイラストの作成や、VTubeで使用できる3Dキャラクターの作成、キャラクターの声入れや音楽製作など、「好き」を大切にしながら、自分に合ったお仕事をしていただけます。
【サブカルビジネスセンター札幌」事業所概要】
所在地 ： 〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西6丁目4-2
旭観光NewGateビル2F(旧青山ビル)
利用可能時間： 月～金 10時～15時
土曜(不定期) 10時～12時
営業時間 ： 9時～18時
休業日 ： 土曜(不定期)・日曜・祝日
アクセス ： 札幌市営地下鉄 すすきの駅から徒歩5分
TEL ： 011-206-8277
■充実した設備と実践的な業務でスキルアップ
高性能PCや音声収録マイクなど、プロが使用している機材やソフトウェア(Adobe Creative Cloud、Live2Dなど)を完備しています。また、SNS用漫画の仕上げ作業やラインスタンプの製作など、多彩な依頼の中から興味のあるお仕事を選ぶことができ、様々な仕事に触れることで実践的なスキルを身に着けることができます。
豊富な設備
個人ブースも完備
まるでギルドなクエストボード
レクリエーションも定期開催
すすきの駅から徒歩5分
■「好き」がつながる豊富なコンテンツ
SBC札幌では、イラストや漫画制作、音楽制作、ボイスなど、10種類以上の多彩なコンテンツをご用意しています。
イラストを描いている横で3D CGを制作している利用者様もおり、それぞれの「好き」がすぐそばに感じられる空間です。
例えば、「イラストを描いていたけれど音楽制作にも興味が湧いてきた」「3Dのロボットがかっこいい」といったように、さまざまな「好き」がつながり、新しい「好き」を見つけることができる場所を提供します。
イベントにも積極的に参加
楽しくスキルアップ
■さまざなお仕事を通じて、新しいステップへ
SBC札幌は、サブカルチャーの分野での実践的なスキル向上を通じて、一般就労を目標としています。しかし、それだけにとどまりません。好きなアニメやゲームについて話すなどのコミュニケーションを通じて、人と話すのが苦手だった方が話せるようになったり、外出が楽しくなったりといった、ステップアップも目指しています。
ゲームの経験値を積み重ねるように、さまざまな経験を重ねていくことで、最終的には接客業の仕事に就いたり、自身で動画配信を行ったりできる可能性も広がります。私たちは、昨日より少しでも前に進めるように努力している利用者様を全力でサポートし、その背中を押せる場所でありたいと考えています。
見学・体験受付中
■販売委託店「PICO LABO」でSBC札幌オリジナルグッツが購入できます！
SBC札幌のオリジナルグッツが購入できる「PICO LABO」がオープン予定です。インスタグラムにて、最新情報を随時更新しています。
オープン準備中
Instagram： https://www.instagram.com/picolabo_sapporo/
■会社概要
商号 ： 就労継続支援B型事業所 サブカルビジネスセンター札幌
代表者： 代表取締役 野嵜 雅人
所在地： 〒064-0804
北海道札幌市中央区南4条西6丁目4-2旭観光NewGateビル2F(旧青山ビル)
TEL ： 011-206-8277
MAIL ： sbc.hokkaido@gmail.com
URL ： https://sbc-sapporo.studio.site/