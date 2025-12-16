初詣やお買い物にぴったり！ 12月30日～1月3日の年末年始5日間乗り放題 「とさでん交通 新春初詣きっぷ」をモバイルチケットで販売
ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、12月16日(火)より、とさでん交通株式会社(本社：高知県高知市、代表取締役社長：樋口 毅彦※、以下「とさでん交通」)が販売する「とさでん交通 新春初詣きっぷ」を、モバイルチケットで販売します。
モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。
「とさでん交通 新春初詣きっぷ」イメージ
「とさでん交通 新春初詣きっぷ」は、年末年始の2025年12月30日～2026年1月3日の期間限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題になるお得なチケットです。
このチケットで行ける範囲には、土佐神社や高知大神宮、高知八幡宮、出雲大社、椙本神社など多くの初詣スポットがあります。また、街の中心にある「ひろめ市場」は、カツオの藁焼きタタキや地酒、地元グルメが揃い、年末年始のお買い物や食事を楽しむことができます。モバイルチケットを使えば、乗車券を持ち歩く手間もなく、なくす心配もありません。「とさでん交通 新春初詣きっぷ」で年末年始のお買い物や初詣、観光をお楽しみください。
なお、現在モバイルチケットでは、とさでん交通の電車市内均一区間と全線が乗れる「電車市内一日乗車券」「電車全線一日乗車券」、宿泊観光に便利な「電車市内24時間乗車券」「電車全線24時間乗車券」、路面電車と路線バスが乗り放題になる「バス・路面電車一日乗車券」も好評販売中です。
ジョルダンととさでん交通は、今後もより多くのお客様が安全・安心で快適な移動ができるよう貢献します。
■「とさでん交通 新春初詣きっぷ」の概要
2025年12月30日から2026年1月3日の年末年始限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題となるチケットです。
販売期間 ：2025年12月16日(火)～2026年1月3日(土)
利用期間 ：2025年12月30日(火)～2026年1月3日(土)
※チケットは利用期間内のみ有効です。上記以外の日にはご利用いただけません。
価格(税込)：大人 2,000円 / 小人 1,000円
【対象路線】
路面電車：全線
バス ：とさでん交通・県交北部交通・高知東部交通(高知～安芸)の路線バス
※上記以外の路線バス・高速バス・MY 遊バス・臨時バス・空港連絡バスはご利用できません。
チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/tosaden/train/ja/
■モバイルチケット利用イメージ
「とさでん交通 新春初詣きっぷ」券面
■購入方法
モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。
アプリは下記からダウンロードできます。
iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id299490481
Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer
■モバイルチケット紹介ページ
https://ticket.jorudan.co.jp/ja/
■ジョルダンについて
1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。
※樋口 毅彦様の「樋」は、正確には「木へん」に「一点しんにょう」です。