ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、12月16日(火)より、とさでん交通株式会社(本社：高知県高知市、代表取締役社長：樋口 毅彦※、以下「とさでん交通」)が販売する「とさでん交通 新春初詣きっぷ」を、モバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。





「とさでん交通 新春初詣きっぷ」イメージ





「とさでん交通 新春初詣きっぷ」は、年末年始の2025年12月30日～2026年1月3日の期間限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題になるお得なチケットです。

このチケットで行ける範囲には、土佐神社や高知大神宮、高知八幡宮、出雲大社、椙本神社など多くの初詣スポットがあります。また、街の中心にある「ひろめ市場」は、カツオの藁焼きタタキや地酒、地元グルメが揃い、年末年始のお買い物や食事を楽しむことができます。モバイルチケットを使えば、乗車券を持ち歩く手間もなく、なくす心配もありません。「とさでん交通 新春初詣きっぷ」で年末年始のお買い物や初詣、観光をお楽しみください。





なお、現在モバイルチケットでは、とさでん交通の電車市内均一区間と全線が乗れる「電車市内一日乗車券」「電車全線一日乗車券」、宿泊観光に便利な「電車市内24時間乗車券」「電車全線24時間乗車券」、路面電車と路線バスが乗り放題になる「バス・路面電車一日乗車券」も好評販売中です。





ジョルダンととさでん交通は、今後もより多くのお客様が安全・安心で快適な移動ができるよう貢献します。









■「とさでん交通 新春初詣きっぷ」の概要

2025年12月30日から2026年1月3日の年末年始限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題となるチケットです。





販売期間 ：2025年12月16日(火)～2026年1月3日(土)

利用期間 ：2025年12月30日(火)～2026年1月3日(土)

※チケットは利用期間内のみ有効です。上記以外の日にはご利用いただけません。

価格(税込)：大人 2,000円 / 小人 1,000円





【対象路線】

路面電車：全線

バス ：とさでん交通・県交北部交通・高知東部交通(高知～安芸)の路線バス

※上記以外の路線バス・高速バス・MY 遊バス・臨時バス・空港連絡バスはご利用できません。





チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/tosaden/train/ja/









■モバイルチケット利用イメージ





「とさでん交通 新春初詣きっぷ」券面





■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。





※樋口 毅彦様の「樋」は、正確には「木へん」に「一点しんにょう」です。