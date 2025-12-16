株式会社ロココ(大阪本社：大阪市中央区、東京本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川 一彦、以下ロココ)は、生成AIチャットボットサービスの提供を開始しました。20年以上にわたりロココが提供してきたITヘルプデスクサービスに生成AIチャットボットサービスが加わることで、ITヘルプデスクに対するお客様の幅広いニーズに対応する体制が整いました。









■ロココが提供する生成AIチャットボットサービスとは

PDF・Webサイト・FAQ・xlsx・csv形式などのデータを登録するだけで、自然な会話形式で回答を生成できる、手軽に導入可能な24時間対応の生成AIチャットボットサービスです。





ロココは20年以上にわたるITヘルプデスクサービスの提供実績とノウハウのもと、「生成AIチャットボットに興味はあるが自社のITヘルプデスクの状況で導入できるのか不安」「導入したくても対応するIT人材が社内にいない」「導入に時間がかかりそう」「導入後の運用が心配」などのお客様の声に応え、安心して生成AIチャットボットサービスを活用できるよう、導入から、導入後の運用まで支援いたします。









■お客様の幅広いニーズに対応するITヘルプデスクサービスへ

ITヘルプデスクへの課題は、「対応人材の不足」「ナレッジ共有が進まないことによる対応のばらつき」「業務効率化への対応の遅れ」など、お客様の状況により様々です。ロココは、これまでITの知識や経験が豊富なスタッフにより、お客様の課題解決に向けて支援してまいりました。今回の生成AIチャットボットサービスの提供開始により、これまでの“人による支援”に“AIによる自動対応”が加わることで、より幅広いお客様の課題やニーズに対して、柔軟かつ効率的にお応えすることができるようになります。









■ロココのITヘルプデスクページで生成AIチャットボットサービスを体験

ロココのITヘルプデスク紹介ページでは、「ITヘルプデスクを導入するには、どんな準備が必要？」など、ITヘルプデスク活用に関する質問に応答する生成AIチャットボットを公開しています。生成AIチャットボットを導入する前の体験ツールとしてもご利用いただけます。





ロココのITヘルプデスク紹介ページ

https://www.rococo.co.jp/products/bpo/helpdesk/





ロココは、生成AIチャットボットサービスをはじめ自社が提供している多くの製品・サービスの実績から得られたノウハウを活用し、お客様のニーズに合わせたDX推進を多角的に支援してまいります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社ロココ(スタンダード市場5868)

所在地 ： 大阪本社 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5 日本生命御堂筋八幡町ビル3F

東京本社 東京都港区2-5-6 芝256スクエアビル3F/4F

事業内容： アウトソーシングサービスを行うITO＆BPO事業、

システム開発・保守・導入支援を行うクラウドソリューション事業、

海外法人では、オフショア拠点にて開発・保守業務を行う海外事業を展開しています。

URL ： https://www.rococo.co.jp/