公益財団法人 武田科学振興財団(理事長：飯澤 祐史、所在地：大阪市中央区)は、2026年度の研究助成の募集内容を決定しました。2026年1月6日(火)から募集を開始します。

2026年度は9個のプログラムで募集を行い、助成総件数は603件、助成総額は23億9,700万円を予定しています。各プログラムの募集内容の詳細や応募方法等については、当財団ウェブサイトの研究助成ページ( https://www.takeda-sci.or.jp/research/assist/ )をご覧ください。

武田科学振興財団では、医学・生命科学の分野における独創的・先駆的な研究に対して、選考委員会による選考を経て助成しています。多くの研究者の方々に当財団の研究助成金をご活用いただけることを願っています。









【武田科学振興財団 2026年度研究助成 概要】

■武田報彰医学研究助成

内容 ：世界をリードする医学の先端研究(基礎研究、臨床研究)への助成

対象者 ：国内の大学、研究機関において、教授または教授に相当する立場で

研究室立上げ3年未満の研究者

募集方法：当財団の理事、評議員、名誉顧問、武田医学賞受賞者ほか

財団が定めた推薦者による推薦制(公募ではありません)

助成金額：1件3,000万円

助成件数：10件





■ハイリスク新興感染症研究助成

内容 ：人類にとって脅威となりうるハイリスク新興感染症の対策に必要な

基礎研究、臨床研究、疫学・社会医学的研究等の多様な研究への助成

対象者 ：国内の大学、研究機関、医療機関および高等専門学校に所属する

満55歳未満の研究者

募集方法：公募

助成金額：1件1,000万円

助成件数：10件程度





■生命科学研究助成

内容 ：生命科学分野における新たな発見に貢献し、当該分野の

進歩・発展の基盤となる独創的な研究への助成

対象者 ：国内の大学、研究機関、医療機関および高等専門学校に所属する

満55歳未満の研究者

募集方法：公募

助成金額：1件1,000万円

助成件数：35件程度





■医学系研究助成

内容 ：医学分野の進歩・発展に貢献する独創的な研究への助成

対象者 ：国内の大学医学部および大学の医学系研究部門または

その他の医学系研究機関に所属する満45歳未満の研究者

募集方法：公募

助成金額：1件200万円

助成件数：240件程度





■医学系研究継続助成

内容 ：2023・2024年度医学系研究助成の助成対象研究課題への助成

対象者 ：2023年度医学系研究助成の被助成者で2025年度未応募者

2024年度医学系研究助成の被助成者

募集方法：公募

助成金額：1件300万円

助成件数：40件程度





■薬学系研究助成

内容 ：薬学分野の進歩・発展に貢献する独創的な研究への助成

対象者 ：国内の大学薬学部および大学の薬学系研究部門または

その他の薬学系研究機関に所属する満45歳未満の研究者

募集方法：公募

助成金額：1件200万円

助成件数：40件程度





■薬学系研究継続助成

内容 ：2023・2024年度薬学系研究助成の助成対象研究課題への助成

対象者 ：2023年度薬学系研究助成の被助成者で2025年度未応募者

2024年度薬学系研究助成の被助成者

募集方法：公募

助成金額：1件300万円

助成件数：7件程度





■ライフサイエンス研究助成

内容 ：生命科学分野の進歩・発展に貢献し、

人類の健康増進に寄与する独創的な研究への助成

対象者 ：国内の医学・歯学・薬学系以外の大学・学部、研究機関および

高等専門学校に所属する満45歳未満の生命科学分野の研究者

募集方法：公募

助成金額：1件200万円

助成件数：50件程度





■ライフサイエンス研究継続助成

内容 ：2023・2024年度ライフサイエンス研究助成の助成対象研究課題への助成

対象者 ：2023年度ライフサイエンス研究助成の被助成者で2025年度未応募者

2024年度ライフサイエンス研究助成の被助成者

募集方法：公募

助成金額：1件300万円

助成件数：7件程度





■特定研究助成

内容 ：我が国の医学の発展に向け、研究機関内の複数の部署・研究室が

精力的に取り組む共同研究への助成(他の研究機関との共同研究も

可であるが、研究機関内における共同研究が主体であるもの)

対象者 ：国内の研究機関を対象

募集方法：公募

助成金額：1件5,000万円以内(総額5億円)

助成件数：12件程度





■ビジョナリーリサーチ助成(スタート)

内容 ：我が国の医学分野の進歩・発展に貢献する、将来に向けて

夢のある斬新でチャレンジングな研究で、

成功した場合には卓越した成果が期待できるものへの助成

対象者 ：国内の大学、研究機関および医療機関に所属する研究者

募集方法：公募

助成金額：1件200万円

助成件数：50件程度





■ビジョナリーリサーチ継続助成(ホップ)

内容 ：2023・2024年度ビジョナリーリサーチ助成(スタート)の

助成対象課題への助成

対象者 ：2023・2024年度ビジョナリーリサーチ助成(スタート)の被助成者

募集方法：公募

助成金額：1件500万円

助成件数：15件程度





■ビジョナリーリサーチ継続助成(ステップ)

内容 ：2023・2024年度ビジョナリーリサーチ助成(ホップ)の

助成対象課題への助成

対象者 ：2023・2024年度ビジョナリーリサーチ助成(ホップ)の被助成者

募集方法：公募

助成金額：1件1,000万円

助成件数：5件程度





■ビジョナリーリサーチ継続助成(ジャンプ)

内容 ：2023・2024年度ビジョナリーリサーチ助成(ステップ)の

助成対象課題への助成

対象者 ：2023・2024年度ビジョナリーリサーチ助成(ステップ)の被助成者

募集方法：公募

助成金額：1件3,000万円

助成件数：最大2件





■理科教育振興助成

内容 ：小学校・中学校・高等学校の理科教育に貢献する研究

または実践への助成

対象者 ：国内の小学校・中学校・高等学校(高等専門学校を除く)および

それに準ずる機関の教員および職員

募集方法：公募

助成金額：1件50万円

助成件数：80件程度









【公益財団法人 武田科学振興財団の概要】

武田科学振興財団は、科学技術の研究を助成振興し、我が国の科学技術および文化の向上発展に寄与することを目的とし、武田薬品工業株式会社からの寄附を基金として1963年に設立されました。詳細については、財団ウェブサイトをご覧ください。





1．名称 ： 公益財団法人 武田科学振興財団(Takeda Science Foundation)

2．所在地 ： 大阪市中央区道修町二丁目3番6号

3．理事長 ： 飯澤 祐史

4．設立許可： 1963年9月30日

5．移行登記： 2010年12月1日

6．基本財産： 729億6,154万円(2025年3月末)

7．URL ： https://www.takeda-sci.or.jp/





［事業内容］

1. 科学技術に関する研究機関および研究者に対する研究助成

2. 研究者および学生に対する奨学助成

3. 科学技術に関する注目すべき研究業績に対する褒賞

4. 科学技術に関する時流に合ったテーマによる国際シンポジウムの開催

5. 科学技術の振興に関する出版物の発刊

6. 東洋医書その他図書資料の保管、整理、収集および公開

7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業