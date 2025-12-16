株式会社バンブーフォレスト(本社所在地：千葉県市原市 代表：青木 直之)は、千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」にて、「U25・学割プラン」を3月31日チェックイン分まで予約受付を開始しました。





静かな竹林に囲まれて特別な思い出を









■25歳以下のみんなで行けば25％OFF！学生も社会人もお得に

「U25・学割プラン」は、ご宿泊される全員が＜18歳以上25歳以下＞であれば、通常料金から25％OFFでご利用いただけます。竹林の中にたたずむ、わずか6棟限定のプライベート空間。秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーなドームテントなど、シーンに合わせてお選びいただける客室で、本格BBQディナーを囲みながら特別な時間を過ごせます。

卒業旅行や友人との記念旅行、社会人になってからの仲間との再会など、大切な思い出づくりにぴったり。学生の方はもちろん、若手社会人の皆様もこの機会にリーズナブルなグランピング体験をお楽しみください。









＜プラン対象期間＞

2025年12月10日(水)～2026年3月31日(火)のチェックイン分(4月1日(水)チェックアウトまで)





＜プランご利用方法＞

公式ホームページの「U25・学割プラン」ページよりご予約ください。チェックイン時にご宿泊者全員分の身分証明書をご提示いただくことで、現地決済にて割引価格でご精算いただけます。





＜プランご予約ページはこちら＞

https://www6.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=12000077&ty=lim&plan=22&lan









■数量限定で、当プランのご予約先着特典を開始！

先着特典 『チェキ instax mini 12』グループに1個レンタル＆フィルム10枚プレゼント

『チェキ instax mini 12』レンタル＆フィルムプレゼント(数量限定)





「U25・学割プラン」でご宿泊される1グループにつき1個、『チェキ instax mini 12』レンタル＆フィルム10枚をプレゼントいたします(数量限定)。

撮った写真はお部屋に飾ったり、友達同士で交換したり、旅の楽しみ方が広がります。美しい竹林や動物たちとの触れ合い、焚き火を囲んでの夜、BBQでの笑顔……特別な瞬間を、味わいのあるチェキ写真で形に残してみませんか？

※フィルムは予約先着順のプレゼントとなるため、なくなり次第終了とさせていただきます。









■NEW！オールインクルーシブ・サービスを開始！

オールインクルーシブ・サービスを開始





今シーズンより、全てのご宿泊者様を対象に、アルコールを含む各種ドリンクが飲み放題となる「オールインクルーシブ・サービス」を開始しました。

竹林を眺めながらお部屋でのんびり、美しい自然に囲まれた開放的なテラスで乾杯、BBQコースのお供に、焚き火を囲みながら夜の語らいに温かな一杯を……お好きなシーンで自由にお楽しみください。





＜メニュー例＞

生ビール／ハイボール／レモンサワー／グレープフルーツサワー／赤ワイン／白ワイン

コーラ／ジンジャーエール／カルピス／オレンジジュース／アップルジュース／ぶどうジュース

牛乳／紅茶／コーヒー／おつまみ(ミックスナッツ、スモークチーズ、野菜チップス)

※カクテルなど、一部のメニューは飲み放題対象外となります。





＜フリードリンクコーナーご利用時間＞

15:00～21:30









■動物園隣接のグランピング施設

都内から約1時間でアクセスできるTHE BAMBOO FORESTは、千葉県市原市のふれあい動物園アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド((有)市原ぞうの国)に隣接したグランピング施設です。秘密基地のようなツリーハウス、ラグジュアリーな空間を楽しめるドームテントなど、シーンに合わせて6棟の客室から選択可能。宿泊サービスにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれており、動物と竹林に囲まれながら、都会では味わえない癒しのひとときをお過ごしいただけます。









■サユリワールド特別入園(無料)実施中

サユリワールド特別入園

撮影場所：サユリワールド園内





今シーズンより「サユリワールド特別入園」を実施しております。

ベルを鳴らすと動物たちがあなたのもとに集まってくる！？チェックイン後のお楽しみとして動物たちの夕ご飯を体験してみてください。ご宿泊者様限定で特別なごはんをご用意しております。









■施設概要

施設名 ： THE BAMBOO FOREST ／ ザ・バンブーフォレスト

所在地 ： 〒290-0521 千葉県市原市山小川790

アクセス ： 【車】東京方面から約1時間(駐車場あり)【高速バス】東京駅から約1時間15分

「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で無料送迎あり(要予約)

WEB ： https://bamboo-forest.jp/

instagram： https://www.instagram.com/the_bambooforest/









静かな竹林の中は、動物の鳴き声や鳥のさえずりが聴こえてくる幻想的・非日常な空間です。





ホットワイン、焚き火での焼きマシュマロ、焼いもなど、冬季ならではの楽しみ方がたくさん。





屋内か屋外、お好きな方で楽しめるBBQ。冬季はお鍋もお楽しみいただけます。(メニュー内容は季節によって変更いたします。写真は一例です)





全室冷暖房完備でホテルのように快適。冬にはこたつでぬくぬくできる客室も。





動物をテーマにした全6棟の客室は、インテリアや内装にそれぞれの個性があります。(写真はツリーハウス「キリン庵」)





看板猫「ばん＆ぷー」をモチーフにしたオリジナルサンドイッチプレート。