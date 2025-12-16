立志神社(滋賀県湖南市)は、草津線沿線に位置するやまなみ工房(滋賀県甲賀市)の作家が描いた電車アートの特別御朱印(初穂料1,000円)を2026年1月1日より、授与品用封筒(無料)を2026年1月12日より、いずれも数量限定で頒布します。

参拝を通じてアートと地域の魅力に触れていただく企画で、封筒には「日常にある特別な自分」と「地域共生」を表すメッセージをデザイン。ローカル電車(草津線)と地域文化の価値を未来へつなぐ新たな取り組みです。





特別御朱印





授与品用封筒 1





■プロジェクト背景

立志神社とやまなみ工房は、ともに草津線沿線にありながら交流の機会は多くありませんでした。そこで両者の価値観――「目の前にある豊かさへの気づき」「ありのままの表現」――を結び、ローカル電車を象徴としたアート作品を御朱印・授与品用封筒として形にしました。

やまなみ工房の作家たちが「幸せである瞬間」から生み出すエネルギーに満ちた表現を、参拝の中で触れてもらうことで、地域文化と日常の特別さを再認識するきっかけをつくります。





1. 電車アートを活かした特別御朱印・封筒の数量限定頒布

やまなみ工房の作家が描くローカル電車のアートを、御朱印と授与品用封筒へデザイン。御朱印は1月1日(木)より初穂料1,000円、封筒は1月12日(月・祝)より無料にて頒布開始。いずれも数量限定で、アート作品として持ち帰る楽しみと地域に触れる体験を同時に提供します。





2. “日常の特別”と“地域共生”を伝えるメッセージ

封筒のフタ部分には、やまなみ工房が大切にしている「日常の中にある、特別な自分」を表現。背面には、今ある豊かさに気づき、多様性を尊重する精神性を踏まえた「地域共生」のメッセージを記載。アートと価値観を併せて手元に残せるデザインとし、日常の中でふと地域を思い出す機会をつくります。





3. 封筒が“人と地域をつなぐ橋渡しの存在”に

今回の封筒は、ただ授与品を入れるだけではなく、地域の物語を運び続ける橋渡しとしての役割を担っています。 授与のたびに地域の魅力が自然と広がり、新たなご縁がつながっていく、そんな循環が生まれました。