全国に80店舗以上を展開するパソコン修理・データ復旧の専門店「パソコンドック24」が、大阪府東大阪市内に新店舗「パソコンドック24 東大阪店」をオープン。新店舗は大阪府内で14店舗目の出店となり、万全の店舗ネットワークが完成。「パソコン整備士」の資格を持つスタッフが常駐し、法人・個人を問わずパソコンやIT機器のトラブルを迅速かつ的確に対応。予約不要で“動かない”“フリーズする”“データを取り戻したい”といった困りごとを気軽に相談できる“地域密着型サービス”を提供します。

“パソコンのかかりつけ医”として、修理・保守事業やフランチャイズ事業を全国で展開する株式会社パソコンドック24（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡本 慎一郎）は、2025年12月16日（火）、大阪府東大阪市に新店舗「パソコンドック24 東大阪店」をグランドオープンいたします。大阪府内では14店舗目となる本店舗は、地域の皆さまの“ITの困った”に寄り添う拠点としての役割を担ってまいります。新店舗は、近鉄奈良線「河内小阪駅」から徒歩2分、近鉄奈良線の車窓からも見える駅至近の場所にあり、東大阪市のほぼ中央に位置する好立地に加え、近鉄布施駅周辺の商業エリアにも近接しており、買い物や用事のついでにも立ち寄りやすい便利な場所にある店舗となっております。近隣にはコインパーキングも多く、車でのアクセスにも対応。地域住民から事業者まで、幅広い層にとって利便性の高い店舗です。全国のパソコンドック24店舗と同様、「パソコン整備士」の資格を持つスタッフが常駐し、パソコンの電源が入らない、動作が遅い、データを取り戻したいなどのトラブルを、予約不要で相談可能。診断・費用・納期を明確に提示する安心の“地域密着型サービス”を提供します。パソコンドック24の各店舗では、家庭でもオフィスでもパソコンをトラブルや不具合なく使っていただくための地域密着型サービスの提供を通して、周辺エリアの発展とSDGs（持続可能な開発目標）の実現に貢献しています。▼ 12月16日（火）グランドオープン！ 「パソコンドック24 東大阪店」店舗紹介ページ（株式会社パソコンドック24公式ウェブサイト）： https://www.pcdock24.com/shop/osaka/higashiosaka.html【代表コメント】■株式会社パソコンドック24 代表取締役 岡本 慎一郎 コメントパソコンドック24では、全国のあらゆる地域で、地元の皆さまが気軽に“ITの困った”を相談できる場所を一つでも多くつくり出すことを目指しております。このたび、大阪府の要所である東大阪市内に新たな店舗を開設できることを大変嬉しく思っています。地域に根ざした“ITのかかりつけ医”として、これからも全国の各店舗において誠実なサービスを提供してまいります。■パソコンドック24 東大阪店 店長 井納 由貴 コメントこれまでパソコンドック24堺店で現場経験を積んできました。このたび、ここ東大阪の地で、培ってきた自身の知識と技術を地域の皆さまに提供できる機会を得たことは、私にとっても大きな喜びです。店長という重責を担う立場となりましたが、ITを通じて地域に信頼される店舗となりたいと考えております。パソコンやITでお困りの際に気軽に相談していただける身近な存在を目指し、お一人おひとりのお悩みに寄り添いながら全力で取り組んでまいります。■「パソコンドック24 東大阪店」店舗概要所在地：〒577-0801 大阪府東大阪市小阪1丁目2-18 エイショウ興産ビル3Fアクセス：近鉄奈良線 河内小阪駅から徒歩2分電話番号：06-7655-4532営業時間：10:00～19:00定休日：水・日曜日店舗紹介ページ：https://www.pcdock24.com/shop/osaka/higashiosaka.html運営者：東大阪ITサポート【株式会社パソコンドック24について】本社：〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3-8-9代表者 ：代表取締役社長 岡本 慎一郎設立：2003年11月（創業：1999年11月）電話番号：06-4800-3923（代表）URL：https://www.pcdock24.com/事業内容：パソコン修理・保守事業（個人向けパソコン修理、法人向けネットワーク構築・保守、データ復旧）、フランチャイズ事業（パソコン修理・保守を手がける店舗の運営サポートなど）ほか【報道関係のお問い合わせ先】株式会社パソコンドック24 広報担当：秋山・林TEL：06-4800-3923MAIL：info@pcdock24.com