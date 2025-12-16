国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、SMBCや日清食品HDなど注目企業が登壇する30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。本日カンファレンス第1弾のスピーカー9名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area

金融の枠組みを超えるSMBCのデジタル戦略とは

日時：2026年1月21日（水）13:00～13:40SMBCグループのデジタライゼーションの歩みや、事業アイデアを実現するための体制・仕組みをお話します。

磯和 啓雄 氏株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO1990年入行。法人業務・法務・経営企画・人事などに従事した後、リテールマーケティング部・IT戦略室（当時）を部長として立ち上げ。その後、トランザクションバンキング本部長として法人決済の商品・営業企画を指揮。2023年よりグループCDIOとしてSMBCグループのデジタル戦略を牽引。

AI活用から挑むデータ統合と次世代分析

日時：2026年1月21日（水）15:00～15:40日清食品グループで推進しているData×AIの活用事例と、AI活用の土台となる”データ統合”の取り組みを紹介いたします。

小郷 和希 氏日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 室長新卒で国内SIerに入社。通信事業者向けのインフラ構築プロジェクトに従事。その後、自動車メーカーでSCM領域のシステム開発等を担当。2021年、日清食品ホールディングスに入社後、現在はデータサイエンス室に所属。日清食品グループのデータ戦略の立案および推進をリードしている。

緒方 純子 氏日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 係長新卒で重工業メーカーに入社し、海外拠点のERP導入やグループ全体のデータ基盤構築に従事。2023年に日清食品ホールディングス入社。現在はデータサイエンス室にて日清食品グループのデータ基盤構築とデータ利活用推進をリード。

生成AI × AWSサービスの最前線！

日時：2026年1月21日（水）13:00～13:30AWSの生成AIに対する最新の取り組みをご紹介し、 ビジネスに繋げていくためのヒントとなる情報をお伝えします。

中村 達也 氏アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 エンタープライズ技術本部 / ソリューションアーキテクトSIerやWeb企業で経験を積んだ後、2019年よりAWS Japanのソリューションアーキテクトとして従事。エンタープライズ企業担当として、クラウド技術を用いたシステム移行や新技術でのイノベーション推進の支援を行なっている。最近では、AWSの技術を中心とした生成AIの導入支援にも、積極的に取り組んでいる。

創業120年の老舗メーカーコクヨが仕掛けるデジタル人材育成

日時：2026年1月22日（木）13:00～13:30「使う」から「創る」へ。現場主導で多数の業務アプリを生み出した、コクヨの実践型プログラム「GenAI-Lab」の全貌

松井 一貴 氏コクヨ株式会社 イノベーションセンター 統括ユニット デジタルコミュニケーショングループ新規事業や文具事業の生産調達、システム開発運営など、幅広い現場実務に従事。社内AI人材育成プログラム「GenAI-Lab」には第1期生として参加し、自ら「見積書自動読み取りシステム」を開発・実装。現在は社内副業制度「20％チャレンジ」を活用して運営に参画し、実務と開発の双方の視点から、現場主導のデジタル変革と自律型人材の育成を牽引している。

鳥居 勇佑 氏コクヨ株式会社 ビジネスサプライ事業本部 Bサプライ事業戦略室 データドリブン推進ユニット流通EC事業のMD、事業戦略策定に従事。国内MBA修了。2023年より現職にて、データ分析基盤の構築やデータ活用・生成AI活用を推進。コクヨデジタルアカデミーを立ち上げ、1,600人超のデジタル人材育成を通じ、組織変革とデータドリブン文化の醸成に挑戦している。

AIで勝つ企業は“土台”が違う─成果から逆算するDX推進

日時：2026年1月21日（水）11:00～11:40AI活用の成果を左右するDXの要件を、元戦略コンサルタントのAIシステム開発企業経営者が解説します。

西森 大祐 氏SigmaBrain株式会社 代表取締役京都大学経済学部を卒業後、Bain & Companyに入社。世界有数の戦略コンサルティングファームにて、大企業のポートフォリオ戦略策定・事業戦略・M&A戦略策定、ジョイントベンチャー設立支援などのプロジェクトに従事。現在はSigmaBrain株式会社の代表取締役として、技術とビジネスの融合による革新的ソリューション創出を行う。

ノーコードで手軽に始めるAIエージェント開発

日時：2026年1月21日（水）12:10～12:40ノーコードで始めるAIエージェント開発。最新トレンドと企業活用事例を分かりやすく紹介。

金本 貞昭 氏株式会社バイタリフィ AIソリューション事業部 部長IT業界で約15年の営業経験を持ち、現在は主にAI SaaSの販売やAI受託開発の営業を担当。これまでにWEB受託開発、サーバーホスティング、医療・金融・自治体向けセキュリティ商材等の営業経験も有し、多分野での知見を活かした提案を行っている。

目指すべきAI・既存産業の発展と、鍵となる「AIガバナンス」

日時：2026年1月21日（水）17:10～17:40諸外国から後れを取るAI産業と既存産業。両事業発展のため企業が目指すべきことと、鍵となる「AIガバナンス」を解説します。

三部 裕幸 氏渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士弁護士、ニューヨーク州弁護士。20年以上にわたり企業法務全般を取り扱う。2016年から国内外のAIの開発企業・利用企業・監督官庁等に助言を開始。並行して、AIガバナンスやAI法規制に関する研究を継続し、欧州・米国・中国などを定期的に訪問して各国の企業人・政府関係者・学者などと交流を重ね、企業等への助言に活かしてきた。2023年には自民党のAIホワイトペーパー起草に当たり外部委員として助言した。

■「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

名称：AI博覧会 Osaka 2026会期：2026年1月21日（水）～22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：マイドームおおさか 展示ホール3F住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2－5主催：株式会社アイスマイリー後援：・一般社団法人 日本ディープラーニング協会・一般社団法人 生成AI活用普及協会・一般社団法人 金融データ活用推進協会・一般社団法人 データサイエンティスト協会・一般社団法人 生成ＡＩ協会・一般社団法人 ソフトウェア協会出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等想定来場者人数：3,500名出展社数：50社100製品以上カンファレンス数：30講演以上公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

