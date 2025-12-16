株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、MemryX, Inc（本社：米国ミシガン州、CEO：Keith Kressin、以下MemryX（メムリーエックス）社）と、販売代理店契約を締結し、AI推論に特化したエッジAI向けソリューションを日本市場に提供することを本日発表いたします。■エッジAIの市場ニーズの高まりAI技術の急速な進化に伴い、産業現場や社会インフラにおいてもリアルタイムAI処理のニーズが急速に高まっています。一方、処理すべき動画や画像データも急増しており、AI推論をクラウド処理で行う場合には、通信の遅延やそれに係るコスト、プライバシーに関する問題などが懸念されています。今後市場からのAI処理のニーズにはさらに多様化していくと予想され、それに応えるにはリアルタイム性や演算性能、コストやセキュリティのバランスを意識したエッジAIの活用が必要不可欠です。■MeｍryX社のソリューションについてAI推論において、リアルタイム性や演算性能を担保する一方、消費電力やコスト、セキュリティのバランスを取ることが極めて重要になりますが、MemryX社の製品は、そのニーズに応えるAI推論に特化したエッジAIアクセラレータを提供します。現行の主力製品であるMX3では、ビジョンベースのAI推論において、主流のGPUソリューションの10%未満の電力で、より高いシステムパフォーマンスを実現可能です。また使用用途も多岐に渡り、主に米国においてAI搭載ビデオ管理システム（VMS）、産業用PC、各種エッジサーバーなどのソリューションを構築するお客様によって既に活用されています。また、事前トレーニング済みのモデルを多数用意するなど、AIモデルのコンパイル、実行、統合のためのツールが充実しているのも特徴の一つです。特別なトレーニングやチューニングを必要とすることなく、ソリューションを導入後すぐにAIモデルを効率的に動作可能なことが大きなメリットとなります。

MemryX社 CEO Keith Kressin氏は次のように述べています。 「マクニカとのパートナーシップを通じて、日本でのプレゼンスを拡大できることを大変嬉しく思います。日本はエッジAIイノベーションにおいて世界で最も先進的な市場の一つであり、マクニカは顧客基盤とエンジニアリングの深さを兼ね備え、理想的なパートナーです。両社が協力することで、MX3ベースのソリューションの迅速な評価、スムーズなデザインイン、そしてより広範な導入を実現できます。」株式会社マクニカ クラビス カンパニー プレジデント 伊藤 啓介は次のように述べています。「MemryX社とのパートナーシップ締結を大変光栄に存じます。エッジAIの導入が加速する中、性能と省電力の両立、そして使いやすさを追求するMemryX社は、当社に不可欠なパートナーです。当社はこれまでハードウェア提供にとどまらず、AIモデルの実装・最適化まで支援してきましたが、MemryX社との協業により、より多くのお客様に革新的なエッジAI体験を届け、社会実装をさらに加速させてまいります。」■マクニカの提供する価値と今後の展望 MemryX社との販売代理店契約は、マクニカが日本国内では初となります。産業分野、民生分野問わず加速度的にAIが浸透しエッジAIの導入と実装が進む昨今、マクニカは、半導体分野、AI分野の双方においてこれまで蓄積した知見を活かし、万全のサポートを提供します。今後MemryX社との連携を強化しながら、エッジAIの実装に際し、ハードウェアからソフトウェア開発に至るまで、お客様に安心して本製品を導入いただけるように支援してまいります。【製品の詳細はこちら】URL：https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/manufacturers/memryx/【製品に関するお問い合せ先はこちら】株式会社マクニカ クラビス カンパニー MemryX社製品担当TEL：045-470-9821E-mail：clvinfo@macnica.co.jp※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

MemryX, Incについて

MemryX, Incは、独自のメモリコンピューティング技術とデータフローアーキテクチャを搭載したエッジAI処理ソリューションを設計するファブレス半導体企業です。高性能でありながら消費電力とのバランスに優れており、また幅広いお客様にとって”ease-of-use”（使いやすさ）に焦点を当てた製品を提供しています。MemryX, Incについて：https://memryx.com/

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp