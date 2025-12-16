株式会社YoYou（所在地：秋田県秋田市中通2-2-32 山二ビル7F チャレンジオフィスあきた A7、代表：進藤陽雄）は、シルバー世代の豊富な経験と技能を活かした出張サービス「ジーバー（GeeBaa）」の実証実験（PoC: Proof of Concept）を、東京都杉並区の荻窪駅周辺エリアで開始することをお知らせいたします。LINEを活用した簡便なインターフェースにより、地域住民が気軽にシルバー人材のサポートを依頼できる新しい共生モデルの構築を目指します。

高齢化社会における新たな共生モデルの必要性

日本は世界に類を見ない超高齢社会を迎え、65歳以上の人口は総人口の30%近くを占めるようになりました。一方で、定年退職後も健康で豊富な知識・経験を持つシルバー世代が増加しています。総務省の調査によれば、65歳以上の約7割が「就業意欲あり」と回答しており、シルバー人材の活躍の場を創出することは社会的課題となっています。同時に、核家族化や単身世帯の増加により、日常生活における「ちょっとした困りごと」を解決するためのコミュニティ機能が弱まっています。特に都市部では、近隣住民同士のつながりが希薄化し、電球交換や家具の移動といった小さな作業でも外部サービスに頼らざるを得ないケースが増加しています。こうした社会背景のもと、シルバー世代の経験・技能を活かしながら地域の困りごとを解決する「ジーバー」は、世代間交流と地域活性化の新しい形として注目されています。

「ジーバー」の特長と革新性

「ジーバー」の最大の特長は、LINEというほとんどの世代が日常的に使用しているコミュニケーションツールを活用した依頼システムです。これにより、専用アプリのダウンロードや複雑な会員登録なしに、馴染みのあるインターフェースからサービスを利用できます。主な特長は以下の通りです：1. LINEによる簡単依頼システム：友だち追加するだけで、チャットを通じてサービス依頼が可能。写真付きで状況を伝えられるため、ミスマッチを防止します。2. 多様なスキルを持つシルバー人材の登録：DIY、家具組立、電球交換などの家事サポートから、庭木の剪定、PC操作のサポート、話し相手まで、多様なニーズに対応できる人材プールを構築しています。3. 地域密着型のマッチング：依頼者の近隣に住むシルバー人材とマッチングすることで、移動時間・コストを削減し、地域コミュニティの強化にも貢献します。4. 適正価格の透明な料金体系：1時間単位の明確な料金設定により、依頼者も提供者も安心してサービスを利用・提供できる環境を整えています。このPoC期間中は、荻窪駅周辺在住の60歳以上のシルバー人材約5名が登録し、様々なサービスの提供を開始する予定です。

荻窪エリアでのPoC実施詳細

杉並区荻窪エリアは、高齢者率が都内平均を上回りながらも、活動的なシニア層が多く居住している点が特徴です。また、単身世帯と子育て世帯が混在する地域コミュニティであり、世代間の支え合いモデルを検証するのに適したエリアとして選定しました。PoCでは以下の内容を検証します：- LINEを活用した依頼システムの操作性と利便性- 提供可能なサービスの需要と供給のバランス- 地域内での適正料金設定- シルバー人材の活動満足度と継続意欲- 地域コミュニティにおける相互扶助機能の向上効果実証実験は2026年1月から3ヶ月間実施予定で、その結果を基に、サービスの改善および他地域への展開を検討していきます。株式会社YoYouの進藤陽雄代表は次のように述べています。「ジーバーは単なる収入創出の場ではなく、シルバー世代の方々が培ってきた技能や知恵を地域に還元し、世代を超えたつながりを生み出す場になることを目指しています。高齢化が進む日本社会において、年齢を重ねることが価値となる新しい共生モデルを提案していきたいと考えています。」

サービス概要

サービス名：ジーバー（GeeBaa）実施エリア：東京都杉並区荻窪駅周辺開始時期：2026年1月（予定）実証期間：3ヶ月間対象サービス：- 家事サポート（電球交換、家具移動・組立、簡単な修理など）- 庭仕事（草むしり、庭木の手入れなど）- 買い物代行・同行- PC・スマホ操作サポート- 話し相手・散歩同行 など利用方法：LINEアカウント「ジーバー」を友だち追加し、チャットから依頼

会社概要

会社名：株式会社YoYou所在地：秋田県秋田市中通2-2-32 山二ビル7F チャレンジオフィスあきた A7代表者：代表取締役 進藤 陽雄設立：2022年4月事業内容：シニア向けサービス企画・運営、地域活性化事業、マッチングプラットフォーム運営URL：https://geebaa.com/本件に関するお問い合わせ：株式会社YoYou ジーバー事業部TEL：050-3104-5204Email：info@yoyou.jp