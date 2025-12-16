国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、「金融・保険業向けAI特集号マガジン」を公開しました。AI活用最前線をご紹介いたします。「金融・保険業向けAI特集号マガジン」ではAI時代に必要なスキルを提供する4社をご紹介します。

■金融・保険におけるAI活用とは

近年、金融・保険業界は職員の人手不足や競争の激化といった課題に直面しています。こうした背景のもと、お客様への提供価値を高める手段として、AIの導入が加速しています。AIは、業界が目指す事業の効率向上とサービス品質の向上の両面で重要な役割を担っています。本書では、金融・保険向け AI で実績のあるAI 企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■金融・保険業向けAI提供企業

【資料概要】・株式会社APTO┗【AI-OCR】harBest で帳票データ収集・株式会社TACT┗電話業務は人からAIへ・株式会社ソフトフロントジャパン┗AIで電話応対自動化、業務効率＆CX向上・モビルス株式会社┗AIエージェントで、高度な電話応対を実現

■「金融・保険業向けAI特集号マガジン」の入手方法

