株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、2026年のお正月を彩る特別公演『ハローキティのお正月』を1月2日（金）より3日間限定で開催いたします。

本公演では、お正月の定番曲「春の海」や「山寺の和尚さん」など誰もが一度は聞いたことのある楽曲や、日本の伝統文化“寿獅子”の演目等を和楽器も交えた迫力ある生演奏で披露。獅子舞やひょっとこと共にステージに登場するハローキティが、新しい年の幕開けを祝う特別なひとときを、豪華かつ新春らしい華やかな演出でお届けいたします。また、当施設が提供するメニューは、牛乳や卵などを使用せず植物性由来の食材のみで調理された身体に優しいヴィーガン料理をはじめ、ハローキティの形をした“チーズケーキ”やゴロゴロとしたお肉がたくさん入った“ハローキティ ビーフ カレー”、更にはハローキティのお顔を模したライスがかわいいお子様限定の“ハローキティ キッズプレート”など、見た目も鮮やかでかわいい様々なメニューを提供しています。2026年のハローキティ 初めを飾るにふさわしい、今だけの新春特別公演を是非お楽しみください。

■『ハローキティのお正月』 概要

開催日： 2026年1月2日（金）～4日（日）開催時間： 11：00～13：00（開場 11：00、最終入場 12：00）料金： 大人3,500円、子供（4～12歳）2,500円※お好きなフードメニューを追加料金でご注文いただけます※大人の方は1フードのご注文が必要です※料金には、ショー・1ドリンク・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料を含む曲目： ハローキティが登場する“寿獅子”などを含んだ全 6曲お問合せ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9022

