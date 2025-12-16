株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田 一哉、以下「当社」）は、事業拡大および関西圏におけるクライアント支援体制の強化を目的に、大阪支社を移転いたしましたのでお知らせします。当社は地域に密着したサポート体制を強化し、従来から提供している国内事業に加え､国外マーケットへの進出を支援する越境EC事業や自社ブランド事業などの事業を更に拡大させ､地域経済の活性化に貢献することを目指します。

■ 新住所〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6-14 イトゥビル3F営業開始日：2025年12月1日業務内容：ふるさと納税事業、EC支援者事業、地域特化型マーケティング

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form