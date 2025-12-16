イギリス発祥の伝統的なドリンク、ハーブコーディアル。この冬、人気のフレーバー『マヌカハニー』に、よりハイグレードなマヌカハニーMG400+を配合した『マヌカハニーエクストラ』が誕生！体調管理に気の抜けないこのシーズンの、心強い味方となるはずです。

https://onlineshop.treeoflife.co.jp/products/024504120?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_manukaxtra

商品名：ハーブコーディアル マヌカハニー エクストラ容量：350ml価格：\3,780(税込)発売日：2025年12月17日(水)【数量限定】全国の生活の木直営ショップ、および公式オンラインストアにて販売

水・炭酸水・お湯・ハーブティーなどで、7～8倍に希釈してお召し上がりください。これからの時期は、ホットで楽しむのもおすすめです。※この商品には、はちみつが含まれます。1歳未満の乳児には与えないでください。

ハーブコーディアルとは

ハーブや果実をシロップに漬け込んだ、ノンアルコール濃縮飲料のこと。イギリスの家庭で生まれたハーブコーディアルは、1,000年以上の時を経て今もなお親しまれ、飲み継がれています。

生活の木では、有機JAS規格に合格したオーガニックハーブや果実などを使用＊してオリジナルのアレンジを加え、バリエーション豊かに展開しています。砂糖の代わりにアガベシロップで甘みを加えたものや、スーパーフードをプラスしたフレーバーもご用意。

＊一部商品を除く

https://onlineshop.treeoflife.co.jp/collections/herbal-cordial