断食リトリート施設「やすらぎの里」(所在地：静岡県伊東市、代表：大沢 剛)は、2026年1月4日より、断食と温泉を通して腸内環境を整える「新年限定リトリート」を開始します。





やすらぎの里・本館





本企画は、単なるダイエットではなく、冬の体調管理に不可欠な「胃腸を休ませる時間(内臓休息)」に着目。

年末年始の暴飲暴食や寒さで負担がかかった体を、内側からいたわる滞在を提案します。









■ なぜ今、「腸を休ませる」ことが大切なのか

例年、新年は「何か始めなきゃ」と気持ちが前向きになる一方で、年末年始の暴飲暴食に加え、寒さによる運動不足やストレスが重なり、一年の中でも体に負担がかかりやすい時期とも言われています。

特に現代人は、忙しさや情報過多の生活の中で、気づかないうちに胃腸を休ませる時間を失いがちです。

やすらぎの里では、疲れた体に無理にムチを打つ前に、まずは「休ませる」ことこそが、結果として良いコンディションづくりにつながると考え、本企画を実施します。









■ やすらぎの里が提案する

【「腸をいたわる3つのアプローチ」】

1. 「引く」食事で、胃腸を休ませる(断食・養生食)

一定期間、消化に負担のかかる食事を控えることで、胃腸を休ませる時間を設けます。

回復期には、体にやさしい養生食を提供し、食生活を見直すきっかけをつくります。





2. 「温める」習慣で、体をゆるめる(温泉・施術)

天然温泉や、お腹まわりをやさしく温めるケアを通して、冷えや緊張をゆるめる時間を大切にしています。体を内側からいたわる感覚を味わえます。





3. 「緩める」時間で、心身のバランスを整える(静かな環境)

スマートフォンや日常の役割から離れ、伊豆高原の自然に囲まれた静かな環境で過ごすことで、心身を落ち着かせる時間を確保します。睡眠や生活リズムを見直すきっかけにもなります。









■ 新年限定「お年玉特典」

新年の特別な取り組みとして、期間中のご宿泊者に以下の特典を用意しています。





・「初めて利用する方」

通常必要な初回料5,500円を、この期間に限り不要とします。





・「リピーターの方」

人気のアロマケアや、お腹を優しくほぐすリラクゼーションケアなど、滞在中のケアに使える5,000円分クーポンを進呈します。





※対象期間：2026年1月4日～1月31日のご滞在









■ 代表コメント(やすらぎの里 代表・大沢 剛)

年末年始は、知らず知らずのうちに胃腸を酷使してしまう時期です。

体調管理が気になる冬だからこそ、まずは「食べすぎた体を休ませる」ことが大切ではないかと考えています。

新年に、腸をいたわる時間を持つことが、その一年を健やかに過ごすための土台づくりになればうれしいです。









■ キャンペーン概要

名称： 心身をととのえる「新年リセット・キャンペーン」

期間： 2026年1月4日(日)～1月31日(土)

場所： 断食リトリート施設 やすらぎの里(静岡県伊東市・伊豆高原)

内容： 断食プログラム、養生食、温泉、施術、自然散策 ほか

URL ： https://y-sato.com/danjiki-retreat/









■ 施設概要

施設名 ： やすらぎの里

所在地 ： 静岡県伊東市八幡野1283-78

公式サイト： https://y-sato.com

事業内容 ： 断食リトリート・滞在型ウェルネス施設の運営