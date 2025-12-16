株式会社EPIC(本社：大阪府寝屋川市、代表取締役：谷口 諒馬)は、日本初のコラーゲン・プラセンタ配合スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」シリーズより、新フレーバー「ブルーベリー味」が新発売となりましたことを、下記の通りお知らせいたします。





あるちゅーる「ブルーベリー味」1





また、少量ずつ全ての味を試したいというお声に応え、今回4種類の味を一度に楽しめる特別なセットをご用意いたしました。定番のマスカット味、爽やかなレモン味、フルーティーなピーチ味、新発売のブルーベリー味を一度に楽しめる、4種類のアソートセットです。





あるちゅーる4種類アソートセット





さらに今回、あるちゅーるX公式アカウントをフォローして、ブルーベリー味発売の投稿をリポストした方に抽選で20名にブルーベリー味をプレゼントします！









キャンペーン期間

12月16日～12月29日





あるちゅーるX公式アカウント

https://x.com/alchuru_epic









■「あるちゅーる」とは？

「あるちゅーる」は、手軽に楽しめるだけでなく、お客様同士、お客様とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できる、日本初のスティック型アルコールゼリーです。





アルコール度数15％で、コラーゲンやプラセンタなどの美容成分も配合しており、美味しく、楽しく、美しく過ごしたい方におすすめです。





2024年12月の発売開始から1年で1,500店舗以上の飲食店とのお取引、累計40万本以上のご発注をいただいていております。









■新フレーバー「ブルーベリー味」の特長

・完熟した新鮮なブルーベリーを思わせるフルーティーで甘い香り。絶妙な甘さと酸味のバランスが楽しめます。

・アルコール度数を10％に抑えることで、食べやすく。

・天然甘味料であるステビアを使用し、すっきりとした自然な甘みに仕上げました。

・今までの3種類のフレーバーに加え、お客様に新たな選択肢を提供します。

2種類を一緒に食べてミックス味を試すのもオススメです。









■飲食店向けのメリット

・キャストとお客様のコミュニケーションツールとしてお手軽に客単価アップが実現できます。

・果汁感をアップしアルコール感を抑えていますので、アルコールが苦手なキャストでも楽しめます。(食べ過ぎ注意)

・パッケージから直接食べられ、食べ終わったら捨てるだけなので、グラスを洗うなどの手間がかかりません。

・SNSでも話題となっており、「ぜひ試してみたい」というお客様が増加中です！









【商品情報】

・商品名 ： あるちゅーる ブルーベリー味

・内容量 ： 10g

・アルコール度数： 10％

・価格 ： 249円(税込)

・フレーバー ： ブルーベリー味





あるちゅーる「ブルーベリー味」2





【販売サイト・ご注文方法】

公式サイト： https://alchuru.store/

※飲食店は公式サイトからのご注文の他、お取引されている酒屋へお問い合わせいただくことも可能です。









■会社概要

社名 ： 株式会社EPIC

代表者 ： 代表取締役 谷口 諒馬

所在地 ： 〒572-0822 大阪府寝屋川市木田元宮1-9-2

設立 ： 2019年9月

事業内容： 「あるちゅーる」製造・販売

資本金 ： 877,877円

URL ： https://alchuru.store/