【大阪・南森町】特典付きおせち料理＆大晦日限定年越しそばランチご予約受付中
プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪(所在地：大阪市北区南森町)は、ホテル2階のレストラン「dining SAKURA」にて、数量限定おせち料理と大晦日限定ランチのご予約を受け付けしております。
dining SAKURA(プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪)
▼dining SAKURA特製おせち詳細
https://cabin.kenhotels.com/osaka/news/2025/20251101_2987/
▼大晦日限定ランチ詳細
https://cabin.kenhotels.com/osaka/news/2025/20251205_3030/
2025年も残りわずかとなり、年末年始のご準備を始めている方もいらっしゃる時期ですが、お正月にdining SAKURA特製のおせち料理はいかがでしょうか。今年は数量限定の特典付きでご用意しております。
予約受付期間は12/20(土)までですので、ご予約がまだの方はお早めに！
さらに大晦日のランチ営業では、豪華な年越しそば御膳をご提供いたします。ご予約優先となりますので、ご予定されている方は事前予約がおすすめです。
ご友人やご家族とのお集まりに、もちろんお一人様でも是非お越しくださいませ。
おせち料理
金箔鯛めし付き年越しそば御膳
■十割そば付き三段重
料金(税込)：1台 29,800円(税込)
計37 種 + 北海道幌加内産十割そば & dining SAKURA 特製温つゆセット
なんと今年はおせち購入者限定で、ランチで使える20％チケットをプレゼント！
※チケットは2026年1月5日以降のランチでご利用いただけます。
【予約受付】2025年12月20日(土)まで
【商品お渡し】2025年12月31日(水)11:00～17:00
受け渡し場所：dining SAKURA(プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪 2階)
※配送は承っておりません。
《ご予約・お問い合わせ》
TEL：06-6363-1064 (dining SAKURA直通)
お電話、または店舗にて承ります。
■大晦日限定ランチ(予約優先)
※予約なしでのご来店も可能ですが、混雑状況によりお席のご用意が出来ない場合がありますので事前のご予約がおすすめです。
大晦日は下記特別メニューのみのご用意となります。
・金箔鯛めし付き年越しそば御膳 2,800円(税込)
・天麩羅そば御膳 or 天ざるそば御膳 2,250円(税込)
【営業時間】11:30～14:30(最終入店14:00)
インターネットからもご予約が可能です。
https://cabin.kenhotels.com/osaka/news/2025/20251205_3030/
■レストラン公式Instagram
最新情報やおすすめメニューなどを紹介しておりますので、「dining_sakura」で検索＆フォローお願いいたします！
https://www.instagram.com/dining_sakura
■プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪について
国内外で多数のホテル・旅館を展開する株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス(本社：東京都港区)の一員として、2017年に大阪の中心地・梅田から一駅の南森町に新規開業。2023年にCABIN PRESIDENTへリブランドし、プレミアフロア宿泊者専用のラウンジもスタート。ワンランク上のより快適なご滞在をお届けいたします。
ホテルエントランス
dining SAKURA店内
■会社概要
商号 ： 株式会社ケン・ホテルマネジメント大阪
所在地 ： 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町1丁目3-19
アクセス ： 地下鉄「南森町駅」、JR東西線「大阪天満宮」すぐ
事業内容 ： プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪のホテル運営
公式サイト： https://cabin.kenhotels.com/osaka/
Instagram ： https://www.instagram.com/premierhotelcabinosaka/