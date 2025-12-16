全国で室内遊園地「ファンタジーキッズリゾート」を展開するファンタジーリゾート株式会社(代表取締役社長：八杉 政彦)は、2025年12月24日(水)、三重県四日市市の商業施設「トナリエ四日市」内に、新業態となる室内遊園地「ファンファンキッズ トナリエ四日市店」をオープンいたします。

本店舗は、当社で特に人気の高いアトラクションを厳選し、“あそびのセレクトストア”をコンセプトにした施設です。今回オープンする四日市店は、ブランドとして5号店となります。子どもたちが“わくわく・ドキドキ”しながら遊べる仕掛けを多数ご用意。ご家族皆さまが安心して特別な時間を過ごせる空間を目指します。





～ファンファンキッズ トナリエ四日市店～





■ファンファンキッズとは

「ファンファンキッズ」は、日本最大級の室内遊園地「ファンタジーキッズリゾート」から特に人気の高い遊具やコンテンツをセレクトした、新しいスタイルの屋内型遊び場です。

従来の1,000坪以上の大型店舗に対し、約300坪前後に人気コンテンツを集約することで、より気軽に遊び場を利用していただきたいという思いから誕生しました。

また、近年は公園遊具の減少や安全面の課題を背景に、“子どもが安心して遊べる環境”へのニーズが高まっています。こうした状況を受け、当社としてもより多くの地域へ安全で質の高い遊び場を届けたいとの考えから、小型モデルであるファンファンキッズの出店を積極的に進めています。さらに、小型化モデルとすることで、商業施設内でも買い物ついでに立ち寄りやすく、日常生活の動線に溶け込む“手軽さ”も実現しています。









■約254坪の広さに“わくわく・ドキドキ”が満載！

●体を思いきり動かせるアクティブ系アトラクション

巨大エアー遊具「ふわふわスライダー」、迷路型アトラクション「メイズボール」、全身を使って楽しめる「サイバーホイール」など、迫力ある遊具が大集合！





～アクティブ系アトラクション(イメージ)～





●子どもの遊び方を優先したゾーン

おままごとコーナー、プラレール、メダルゲームコーナーなど、子どもが直観的に遊べる配置になっているので、幅広い年齢層が夢中になれるゾーンです。





～子どもの遊び方を優先したゾーン(イメージ)～





●乳幼児専用エリア「ミルキッズひろば」

2歳以下のお子さま専用。知育玩具をはじめ、安全性に配慮した遊具を取り揃え、安心して遊べる空間です。





～乳幼児専用エリア「ミルキッズひろば」(イメージ)～





●遊び＋αの体験イベント

縁日イベントを不定期開催予定。駄菓子やガラポン抽選など、懐かしくて楽しい体験を提供します。





～遊び＋αの体験イベント(イメージ)～





■「ファンファンキッズ トナリエ四日市店」概要

名称 ： ファンファンキッズ トナリエ四日市店

場所 ： 三重県四日市市安島1-3-31 トナリエ四日市店 4階

オープン： 2025年12月24日(水)

営業時間： 10：00～18：00

施設面積： 約254坪

アクセス： 「近鉄四日市駅」より徒歩約4分「あすなろう四日市駅」より徒歩約5分

「文化会館前(四日市)＜三重交通バス＞」より徒歩約3分

東名阪道四日市I.Cより約20分

URL ： https://x.gd/25_mie_press

管理運営： ファンタジーリゾート株式会社









【ファンタジーリゾート株式会社 概要】

社名 ： ファンタジーリゾート株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 八杉 政彦

所在地 ： 〒206-0033

東京都多摩市落合二丁目33番地 クロスガーデン多摩3F

TEL ： 042-400-7017

業務内容： 室内遊園地の運営





当社は、これからも「世界中の子どもたちと家族に夢と感動を」をご提供し続けると共に、子どもは安全に、大人は安心して楽しく遊び学べる空間を展開してまいります。





※本資料における情報はリリース時点での情報です。実際の内容は、事前の予告なしに変更する場合があります。