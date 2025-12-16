★2026年2～5月／全9回・オンラインで開催

採用市場が大きく変化する中、企業にとって「学生の本音を踏まえたインターンシップ設計」は、これまで以上に重要なテーマとなっています。

本セミナーは、難関9大学の現役学生が、自大学のインターン参加状況や就職観・内定動向を“学生自身の言葉”で紹介します。その声をもとに、採用・育成支援を行う株式会社トライアングル・トラスト安田代表と、学生団体Clarion高橋代表が、2028卒採用に向けたインターン設計のポイントを解説します。

【セミナー概要】

本セミナーは、

・難関大学生による、インターンシップへの価値観や自大学でのインターンシップ状況・内定情報の共有

・学生トレンドを踏まえた インターン設計・母集団形成の考え方の解説

・2028卒採用を見据えた 実務への落とし込みポイントの解説

を、学生・専門家双方の視点からお届けします。

データでは見えない「学生が本当に惹かれるインターンとは何か」 を、企業の採用施策に活かしていただくことを目的とした実践型オンラインセミナーです。

【このような企業様におすすめ】

・知名度に左右されず、難関大学の学生にも届く採用施策をつくりたい

・母集団形成や「求める学生層の獲得」に課題を感じている

・自社のインターン内容を、学生にとって魅力的なプログラムに整えたい

・Z世代のリアルな価値観を踏まえた採用戦略にアップデートしたい

【 登壇大学 】

東京大学、一橋大学、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学

【セミナープログラム】

≪第１部≫学生プレゼンテーション

①自大学インターンシップ＆内定情報

・人気企業ランキング

・インターンシップ参加率

・平均参加者数

・過去の内定状況 etc.

②就活＆インターンシップについて思うこと

・興味のある業界とその理由

・体験したいインターン内容とその理由

・就職活動でポイントとなる内容 etc.

③企業様より学生への質問タイム（チャット形式）

≪第２部≫学生目線の2028卒インターンポイント

TRIAGLE TRUST 安田代表 × 学生団体Clarion 高橋代表

①学生の傾向

②インターンシッププログラム設計のポイント etc.

≪第３部≫2028卒採用解説

①2028採用のあり方

②事前アンケートへの回答

【日程・登壇大学】

慶應義塾大学 -- 2026/ 2/04 ㈬

一橋大学 -- 2026/ 2/11 ㈬

早稲田大学 -- 2026/ 2/18 ㈬

明治大学 -- 2026/ 3/04 ㈬

青山学院大学 -- 2026/ 3/18 ㈬

立教大学 -- 2026/ 3/25 ㈬

中央大学 -- 2026/ 4/15 ㈬

法政大学 -- 2026/ 4/29 ㈬

東京大学 -- 2026/ 5/13 ㈬

【開催概要】

期 間 2026年2月～5月

曜 日 水曜 18：00～20：00

形 式 オンライン

定 員 各回20社（1社1名）

参 加 費 5.5万円（税込／各回）

登壇学生 難関大学2年生（R8.4月～3年生）各回3名

【お申込み＆詳細】

