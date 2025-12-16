展覧会キービジュアル





「スレイヤーズ」原作35周年を記念して開催される大規模展覧会 横浜会場の追加グッズ一覧を、12月15日(月)18:00より展覧会公式HP・公式Xにて一挙大公開します。





あなたの日常に、キャラクターがそっと寄り添う毎日使いたくなる実用的なアイテムから、お部屋を特別な空間に変える展覧会モチーフ商品まで、こだわりのラインナップが揃いました。

ぜひチェックして、お気に入りの一品を見つけてくださいね。









・アクリルジオラマ 「さぁ、これからも共に」 6,985円(税込)

アクリルジオラマ 「さぁ、これからも共に」





・アクリルジオラマ スレイヤーズすぴりっと。「王子と王女とドラゴンと」 5,940円(税込)

アクリルジオラマ スレイヤーズすぴりっと。「王子と王女とドラゴンと」





・ぽち袋 3種セット 715円(税込)

ぽち袋 3種セット





・メガネスタンド 4,400円(税込)

メガネスタンド





・ナーガの「お手を触れないでください」ステッカー 550円(税込)

ナーガの「お手を触れないでください」ステッカー





・複製原画(E 「スレイヤーズ」8巻表紙) 44,000円(税込)

複製原画(E 「スレイヤーズ」8巻表紙)





・アクリルブロック(-それは、秘密です♡) 1,320円(税込)

アクリルブロック(-それは、秘密です♡)





・ポストカード よこはまセット 1,100円(税込)

ポストカード よこはまセット

















・どこでも爆裂陣(メガ・ブランド)しおり 495円(税込)

どこでも爆裂陣(メガ・ブランド)しおり





・クリップキーリング(全5種) 各2,310円(税込)

クリップキーリング(全5種)





・フェイスタオル(全3種) 各3,300円(税込)

フェイスタオル(全3種)





・ハンドタオル(全2種) 各2,200円(税込)

ハンドタオル(全2種)





・Tシャツ 各6,270円(税込)

Tシャツ 各6,270円(税込)





※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※購入制限：複製原画・35周年記念チェーンブレスレット各1点ずつ、ランダム商品は3BOX(デザイン数×3)まで、その他商品は各3点ずつご購入いただけます。









■会場販売商品に公式図録が登場！

・「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぉずおん～」公式図録 3,080円(税込)

「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぉずおん～」公式図録





・「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぉずおん～」公式図録 リナのバンダナ付き特装版 6,050円(税込)

「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぉずおん～」公式図録 リナのバンダナ付き特装版





■「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぅずおん～」

「スレイヤーズ」原作35周年を記念して、初の大規模展覧会がマルイシティ横浜でも開催決定！

本展覧会では、原作のストーリーやキャラクターを追いながら、イラスト展示、フォトスポットや映像体験など楽しんでいただけます。

展覧会ショップコーナーでは本展描きおろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売予定です。

また、本展オリジナルの音声ガイドやリナMRグリーティング(有料)も実施！

リナに会える特別な空間もお見逃しなく。

展覧会ビジュアル





■イベント概要

会期 ： 2026年1月2日(金)～2026年1月25日(日) ※休館日無し

開催時間： 10:30～19:30 (※最終入場は18:30まで)

会場 ： マルイシティ横浜 4階 イベントスペース

(〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目19-12)

主催 ： 株式会社スパイライズ、株式会社丸井、tvk

企画制作： 「スレイヤーズ展」実行委員会

協力 ： キングレコード、テレビ東京、テレビ東京メディアネット

公式X ： @Slayers_30th

公式HP ： https://slayers-ex.com/









■チケット情報

▼前売り券情報

販売期間：2025年11月21日(月)10:00～2026年1月1日(木)23:59まで





・ぷれみあむチケットA・・・35,000円(税込)

【ぷれみあむチケットA】

1月2日 午前の入場券 ：10時40分～、11時～、11時30分～、

12時～、12時30分～

各入場枠40名様を先着でご案内(AB問わず)

ぷれみあむグッズ ：複製原画 ※額サイズ：大衣(W509×H394)

リナMRグリーティング体験：1回

音声ガイド ：1種類(当日会場で2種類のうち1種類を選択)

しおりコンプリートセット：入場特典のしおり全種＋台紙付き





・ぷれみあむチケットB・・・35,000円(税込)

【ぷれみあむチケットB】

1月2日 午前の入場券 ：10時40分～、11時～、11時30分～、

12時～、12時30分～

各入場枠40名様を先着でご案内(AB問わず)

ぷれみあむグッズ ：メダル12個セット ※サイズ：直径42mm×厚さ2mm

リナMRグリーティング体験：1回

音声ガイド ：1種類(当日会場で2種類のうち1種類を選択)

しおりコンプリートセット：入場特典のしおり全種＋台紙付き





・一般：1,800円(税込)

※ただし、1月2日(金)・3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日)・12日(月祝)・

17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)は日時指定とさせていただきます。





・大学／専門/高校生 ：1,600円(税込)

・中／小学生 ：700円(税込)

・グッズ引換券 ：3,300円(税込)

・音声ガイド ：900円(税込)

・リナMRグリーティング：500円(税込)





【前売り券販売場所】ローソンチケット https://l-tike.com/slayers-ex/









▼当日券販売情報

販売期間 ：2026年1月2日(金)～1月25日(日)

・一般 ：2,000円(税込)

・大学・専門・高校生 ：1,800円(税込)

・中・小学生 ：900円(税込)

・グッズ引換券 ：3,300円(税込)

・音声ガイド ：900円(税込)

・リナMRグリーティング：500円(税込)





【当日券販売場所】ローソンチケット https://l-tike.com/slayers-ex/

マルイシティ横浜 4階 イベントスペース









＜注意事項＞

※限定グッズ引換券のみでの限定グッズの交換や、展示会場内へのご入場はできません。限定グッズ引換券1枚につき、ぷれみあむチケットまたは一般チケット1枚が必要となります。

※限定グッズは入場時の引き換えになります。忘れずにお申し出ください。

※限定グッズ引換券は前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。

※各種チケットは、数量に限りがございます。 予定数に達し次第、予告なく販売を終了する場合がございます。

※「音声ガイド」「リナMRグリーティング」は一般チケットと併せてご購入ください

※小学生以下のお客様のご入場は保護者(18歳以上)と同伴でご入場ください。同伴者様もチケットが必要となります。





(C)神坂一・あらいずみるい/KADOKAWA