広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、「カープ道公開収録」を2025年12月20日㈯に、イオンモール広島祇園（広島市安佐南区）で開催します。

公開収録 今年もやります！栗林投手の生トークで盛り上がり必至！！

『栗林投手にききたい９つのコト！』なんといってもプロ６年目での “大コンバート”、「先発転向」について。カープ道らしくゆる～く聞いていきます。さらに ”グローブに金の〇〇〇” がある？！レアな話題にここでしか聞けないトークと、MC中島尚樹がフカボリします！

実施概要

日 時：2025年12月20日㈯ ごご１時～会 場：イオンモール広島祇園１Ｆスマイルコート（広島市安佐南区祇園）ゲスト：栗林良吏投手（広島東洋カープ）Ｍ Ｃ：中島尚樹 榮真樹（HOMEアナウンサー）※公開収録のもようは2026年２月３日㈫深夜放送予定！

公開収録中にうれしいプレゼントもご用意！

https://gion.aeonmall.com/news/eventcalendar/20251220

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/