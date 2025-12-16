2025年夏、大阪で「大阪ジンラリー」と呼ばれる取り組みが、個人の草の根イベントとしてスタートしました。一枚のMAPと、飲み手のInstagram投稿を起点に広がったこの動きは、42店舗・実参加者数142名（推計参加者数 約300人）、総閲覧数約64万回という反響を生みました。andground合同会社は、この大阪で生まれた動きを関西全域へと拡張し、2026年2月15日～3月31日の45日間、大阪・京都・神戸・和歌山の計110店舗が参加する回遊型イベント「関西ジンラリー2026」を開催します。あわせて、本日12月16日よりクラウドファンディングを開始しました。

■ 大阪で起きた「動き」から始まった

2025年夏、大阪で「大阪ジンラリー」と呼ばれる取り組みが、個人の草の根イベントとしてスタートしました。スポンサーも協賛もなく、一枚のMAPと、飲み手のInstagram投稿を起点に、・参加店舗数：42店舗・実参加者数：142名（推計参加者数 約300人）・投稿数：500件以上・総閲覧数：約64万回（実績）という広がりを見せました。参加方法は、極めてシンプルでした。好きなお店に行き、好きなジンを飲み、その夜の一杯を投稿する。それだけです。しかし、この「だけ」が、文化の最小単位は「個人の一杯」であることを示しました。

■ なぜ大阪で起きたのか

焼肉、中華、スパイス料理、立ち飲み、カフェ。大阪は、異なる食文化が自然に混ざり合う街です。「美味しいなら、それでいい」その価値観が、ジンというお酒を、一部の愛好家のものから街の文化へと引き上げました。大阪ジンラリーは、市場戦略でも、マーケティング施策でもありません。個人の夜が、結果として文化になった出来事でした。

■ 点を、線に。線を、面に。

文化は、点火しただけでは続きません。点は線になり、線が重なって初めて「面」になります。「関西ジンラリー2026」では、大阪で可視化されたこの兆しを、関西4都市へと拡張します。・大阪：点火・京都：深化・神戸：交わる港・和歌山：香りの地脈異なる文脈が重なり合い、一つの企画ではなく、一つの面として文化が立ち上がる構造をつくります。

■ 開催概要

イベント名：関西ジンラリー2026開催期間：2026年2月15日～3月31日（45日間）参加店舗数：110店舗参加方法参加店舗を訪れ、ジンを楽しみ、Instagramに投稿する。誰でも参加できる設計とすることで、文化を「特別な人のもの」にしないことを大切にしています。

■ 参加すると、何が起きるのか

参加者は、関西4都市・110店舗を回遊しながら、バー、飲食店、蒸留所、インポーターがそれぞれの文脈で提案するジンを起点とした夜の体験に触れることができます。一杯ごとの体験は、店と店、人と人をつなぎ、街を横断する記憶として蓄積されていきます。Instagramへの投稿を通じて、誰でもこの文化の一部になります。

■ クラウドファンディングについて

本プロジェクトでは、関西ジンラリー2026の文化的基盤を整えるため、クラウドファンディングを実施しています。リターンの中心となるのが、クラウドファンディング限定で製造されるジン「KANSAI GIN」です。このボトルは、単なる商品ではありません。ラリー開始前に支援者の手元へ届けられ、文化の立ち上がりに参加した証拠として機能します。完成品への投資ではなく、文化が生まれる瞬間に関わるための仕組みです。

■ クラウドファンディング概要

開始日時：2024年12月16日（火）8:00目的：関西ジンラリー2026の文化基盤整備主なリターン・クラウドファンディング限定ジン「KANSAI GIN」・Founders冊子への名前掲載・スパイス料理とジンの特別体験（限定3枠）資金の使途・ジン製造費・デザイン・広報費・特別営業の運営費・Founders冊子制作費・関西ジンラリーの基盤整備費※個人利益は発生しません。

■ 代表者コメント関西を、ジンと料理の街に。大阪で生まれた「大阪ジンラリー」という動きは、ほんの小さな行動から始まりました。自分自身が街を歩き、店を巡り、好きな一杯とその夜をInstagramに投稿した――ただそれを、何度も繰り返していただけです。気づけば、それが誰かの夜につながり、店と店が線で結ばれていました。「これはたまたまじゃないな」と、後から腹落ちした、というのが正直なところです。このクラウドファンディングは、完成品への投資ではありません。うまくいくか分からないまま始まった動きを、ちゃんと「文化として残す」ための参加です。あなたの一杯が、流行を文化に変える。andground合同会社代表 小林道明

■ 会社概要andground合同会社 所在地：奈良県宇陀市榛原萩原2429-7 設立：2025年6月 代表者：小林道明 事業内容：クラフトジン・酒類の製造販売（免許準備中）、飲食店・イベント企画運営、地域資源を活かした商品・体験開発・観光事業、デザイン・ブランディング・ECサイト運営 企業理念：「&（アンド）」と「ground（大地）」を組み合わせた社名に、人と土地、人と人をつなぎ、仲間と共に文化を育むという想いを込めています。 また、クラフトジン専門メディア「ShoGin.jp」の運営や、奈良・宇陀での宇陀蒸留所プロジェクトも進行しています。

■ お問い合わせ先担当：小林道明Mail：andground.jp@gmail.comInstagram：@ginrally.jp

