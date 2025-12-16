株式会社ローソン（本社：東京都品川区）は、全国51店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」にて、2025年12月16日（火）より季節限定で華やかな香りの『ハイビスカスベリーティー(税込380円)』を発売します。近年人気が高まるフレーバーティーのトレンドを取り入れた、マチカフェプラスならではのオリジナルレシピです。香り立つ湯気とともに広がる華やかな風味をお楽しみください。

「MACHI café＋」サイト： https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html近年、大手飲料メーカーやカフェ専門店からも発売されトレンドとなっている「フレーバーティー」は、紅茶や緑茶、ハーブティーなどにフルーツ果汁などでアレンジを加えたものです。マチカフェプラスでもフレーバーティーメニューをお客様にご提供したいという、店舗クルーさんの声から、今回の商品は生まれました。商品開発担当者が、様々な紅茶とフルーツの組み合わせを試した結果、ベリー系を中心に、ハイビスカスの花を思わせる華やかな香りのハーブティーに、ドライストロベリーをトッピング。ベリー系の甘ずっぱさと華やかな香りに満たされる、リフレッシュしたい時にぴったりのティーが完成しました。ホットでのご提供となりますので、湯気とともに立ち上がる芳香をたっぷりとお楽しみください。

商品名：『ハイビスカスベリーティー』 価格：380円（税込）発売日：2025年12月16日（火）発売店舗：ローソン MACHI café＋導入店舗商品特長：ハイビスカスの花のような華やかな香りのハーブティー。仕上げにトッピングするドライストロベリーが、味わいと食感のアクセントになっています。

※ホットでのみのご提供となります。

10杯飲むと1杯無料に！お得なスタンプカードをお店で配布中

マチカフェプラスのドリンクを１杯購入すると１枚シールがもらえ、10枚集めるとマチカフェプラスドリンク１杯と無料引換できる、スタンプカードをお店で配布中です。シールを集めて、ぜひお得にドリンクをお楽しみください！ ※本施策は、予告なく変更または終了する場合がございます。

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHIcafé＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。「MACHIcafé＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。

サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度として、クルーさんの知識やスキルに応じて「リーダークルー」、「ファンタジスタ」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。