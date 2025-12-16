ビデオチェーンイメージ





株式会社 吉田機工(本社：福井市、代表取締役：吉田 誠)は、2025年10月24日に「福井市きららパーク／清水まつり」を中心に他5つの会場で開催した参加型イベント「あなたの幸せ聞かせてください！」において、ギネス世界記録(TM)「ブーケトスを繋ぐ最大のオンラインビデオチェーン」を266名で達成し、正式に認定されました。





本イベントは、当社が掲げる経営理念「幸福実感・成長実感 世界一」の実現に向けて、地域とともに“しあわせ”を言語化し、誰かの笑顔とつながる瞬間を増やすことを目的に企画したものです。









■ イベント開催の背景

吉田機工は「ものづくり企業」でありながら、社員の幸福度向上や地域とのつながりを重視した“福井発の幸福文化づくり”を理念として掲げております。

日々の仕事や生活のなかにある小さな幸せを言葉にし、そのバトンを「ブーケ」として次の人に渡していく――。

そんな象徴的な行動を通じて、世代や国籍を超えて“しあわせ”を実感し合う場をつくりたいという思いから、本挑戦はスタートしました。





認定証授与





■ ギネス世界記録(TM) 認定結果の概要

記録名 ： 「ブーケトスを繋ぐ最大のオンラインビデオチェーン」

「Largest online video chain of people tossing a bouquet」

達成人数 ： 266名

実施期間 ： 2025年7月30日～9月8日

認定記録日： 2025年10月24日

会場 ： 福井市きららパーク(清水まつり)他

実施主体 ： 株式会社 吉田機工

協力 ： 幸福実感共創ラボ ふくウェル

参加者 ： 地域住民、子どもたち、ご家族、県内外の来場者、吉田機工社員 ほか





全員が「私の幸せ」を一言添えてブーケをつなぎ、正式に世界記録として認定されました。









■動画イメージ：ギネス世界記録(TM)に認定された動画ではなく当社の想いをのせたダイジェスト版です。

＜福井県から世界へ！幸せのブーケトスで繋ぐギネス世界記録(TM)認定＞

https://www.youtube.com/watch?v=F-kRG4WiV10





■ 代表コメント：株式会社 吉田機工 代表取締役 吉田 誠

「今回の記録は、吉田機工の力ではなく、地域の皆さま一人ひとりの“しあわせ”の力で達成できたものです。

ブーケを受け取り、笑顔で次の人へつないでいく風景は、まさに福井のあたたかさそのものでした。

私たち吉田機工は、製造業としての挑戦はもちろん、人の幸せをつなぐ企業としてこれからも地域とともに歩んでいきます。

ご参加いただいた皆さま、支えてくださった関係者の皆さまに、心から感謝申し上げます。」





集合写真





■ 今後の取り組み

当社では今回の成功を起点に、以下の活動を予定しています。





地域の学校・団体との「しあわせ言語化ワークショップ」





社員が主体となる「幸福実感プロジェクト」の拡大





来年に向けた地域貢献企画の立案





ギネス世界記録(TM)挑戦の記録映像を活用した、福井の魅力発信活動









■ 株式会社 吉田機工について

1976年創業。精密機械加工・溶接製缶を中心とした金属加工メーカー。

「幸福実感・成長実感 世界一になる」という理念のもと、社員一人ひとりの成長と地域社会への貢献を軸にした経営に取り組んでいる。





本社所在地： 福井県福井市大森町108-3-10

代表取締役： 吉田 誠

従業員数 ： 30名

事業内容 ： 機械加工、製缶溶接、設備部品製造 ほか

Webサイト ： https://www.yoshida-kikou.co.jp/