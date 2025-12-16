アクション映画監督・大東賢 単なる映画取材では終わらせない社会問題への取材
アクション映画監督・パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢が、監督・主演を務めた社会派アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリ」を通じて描いてきたテーマについて、日刊SPA!および物流専門メディアLOGISTICS TODAYの取材を受けました。
大東賢は、運送業界の現場でアルバイトとして働いた自身の経験を映画表現に落とし込み、エンターテインメントとして成立させながらも、労働環境や現場で起きている課題を描写してきた点が評価されている。
取材では、作品に込めた問題意識や、なぜ映画という手法で社会を描くのかについて語っており、社会性と娯楽性を併せ持つ映画として注目を集めている。
単なる映画の取材では無く、社会問題の取材として相応しい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337055&id=bodyimage1】
『社会問題取材内容』
日刊SPA! 取材
https://nikkan-spa.jp/2086618
LOGISTICS TODAY 取材
https://www.logi-today.com/637505
オタク総研 ニュース記事
https://0115765.com/archives/144968#google_vignette
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337055&id=bodyimage2】
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』
■映画のストーリー
西暦2050年人類の総人口は100億人を突破。増えすぎた人口を維持する為の食料や水資源、エネルギー等を持続的に供給するため、月面への進出が軌道に乗り、人類の新しい歴史が始まろうとしていた。しかし、それと同時に先進国を中心に、少子高齢化問題が静かな戦争とも呼べる深刻な事態を引き起こしていた。そこに、ゴッハイを名乗る謎の武装勢力による攻撃が始まった。株式会社大東寺トランスポートのアルバイト職員、美剣疾風はパワハラとも言うべき、社長の業務指令で、C級品の安物パワードスーツで町の人の自由の為に闇の組織ゴッハイと闘う。
■映画の特徴
アクション映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
■一風変わった異色の映画監督
監督・主演の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング大会元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリ』の創作の一部となっています。
■社会派アクションコメディ映画
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。