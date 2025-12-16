Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）が利用可能に、最大10％ポイント還元と1,000ポイントがあたる記念キャンペーンを開催
KDDIとauペイメントは2025年12月16日にAmazon.co.jpでスマホ決済サービス「au PAY（ネット支払い）」が利用可能となったことをお知らせします。
導入記念キャンペーンの第1弾として、12月19日から12月26日までの期間中、全員にAmazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）のご利用で最大10%のPontaポイントを還元します。また、第2弾として、2026年1月3日から1月12日の期間中は、15,000名さまに1,000Pontaポイントが当たる抽選を実施します。
なお、Amazon.co.jpではau PAY 残高のうち「au PAY マネー」のみが利用できます。「au PAY マネー」の利用には、あらかじめ本人確認が必要です。本人確認には、マイナンバーカードを使うと審査期間が短くて便利です。「au PAY マネー」およびau PAYの本人確認については、こちら（https://aupay.auone.jp/contents/sp/guide/moneytransfer.html）をご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337034&id=bodyimage1】
■導入記念キャンペーンについて
（１）第1弾：最大10%ポイント還元
特典：
最大10％のポイント還元（20ポイント／200円）
※還元上限：1au IDあたり500ポイント／回・期間
※10％のPontaポイント還元には、ベースポイント0.5%（1ポイント／200円）を含みます。ベースポイントに上限はありません。
※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2026年2月末頃までに加算します。
適用条件：
Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと
期間：
2025年12月19日～12月26日
（２）第２弾：15,000名さまに1,000Pontaポイントが当たる抽選
特典：
抽選で15,000名さまに1,000Pontaポイント
※抽選は1auIDあたり1回までです。重複当選はありません。
※当選された方には、Pontaポイントとして2026年3月末頃までに加算します。
適用条件：
Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと
期間：
2026年1月3日～1月12日
※一部商品は対象外となる場合があります。
※Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用するには、au PAYの本人確認登録が必要です。
※Amazon.co.jpのお支払い可能なau PAY 残高は、au PAY マネーのみとなります。
条件などの詳細はこちら（https://media.aupay.wallet.auone.jp/lp/campaign/202511_amazon/）を
ご確認ください。
■Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY残高について
対象のチャージ方法でチャージいただくことで、au PAY マネーがご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337034&id=bodyimage2】
■Amazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）ご利用方法について
Amazon.co.jpの支払い方法に「au PAY（ネット支払い）」を追加するためには、Amazon.co.jpでの連携が必要です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337034&id=bodyimage3】
※Amazon.co.jpのご利用に関するご案内はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/amazon/web.html）
をご確認ください。
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
