世界に一つだけの「オリジナル3Dフィギュア」をあなたに！ 3Dフルカラー撮影＆造形サービス『超リアル3Dフィギュア』、ついにスタート
フルカラー3Dプリントサービス「GCC3D」を展開する株式会社グラフィッククリエーション（所在地：長野県東御市、代表取締役会長：池田 明）は、2025年12月15日より、3Dフルカラー撮影＆造形サービス『超リアル3Dフィギュア』（https://www.gcc-3d.net/general-clean）を開始しました。
専用の96台のカメラを搭載した3Dスキャナーで全身を約2秒で撮影し、そのデータから「超リアル」なフルカラー3Dフィギュアまたはボブルヘッドフィギュアを制作・お届けするサービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337015&id=bodyimage1】
『超リアル3Dフィギュア』の概要
『超リアル3Dフィギュア』は、SHOWROOMで3Dスキャナーによる全身撮影を行い、そのデータから高精細フルカラー3Dフィギュア／ボブルヘッドフィギュアを制作するサービスです。
■主な特長
●世界最先端1,200dpiのフルカラー３Dプリンタの再現性
専用に開発された、高精細プリンタを使用することで、まるで写真がそのまま立体になったような3Dフィギュアをお作りします。
●最大1.9m×1.9mの撮影範囲で複数人での撮影も可能。
カバンや小物も含めて撮影可能です。
●その場で仕上がりイメージを確認。
撮影後すぐに、3Dデータの仕上がりイメージをご覧いただけます。
●人気のボブルヘッドフィギュアも作成します。
頭がゆらゆら動く、見て楽しいボブルヘッドタイプもお作りできます。
●サイズも価格もお選びいただけます。
高さ約48mmのコンパクトサイズから、約200mmの存在感あるサイズまでご用意。
価格は2,900円（税込）～48,600円（税込）です。
●SHOWROOMでの撮影のほか、出張サービスも可能です。
【撮影場所・予約方法】
■撮影場所（SHOWROOM撮影サービス）
株式会社ミマキエンジニアリング JPデモセンター内 SHOWROOM
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-25 Sumビル 2・3階
■ご予約
●WEB予約：GCC3D公式サイト内「3Dスキャン＆プリント」ページの予約フォームよりお申し込みください。https://www.gcc-3d.net/general-clean
●電話予約：03-6689-2864
本サービスは、写真や動画では味わえない「立体のインパクト」を提供することを目的としています。お笑い芸人や芸能人風のポーズ、会社社長の“どや顔”、さらには家族や仲間たちまで、超リアルな3Dフィギュアとして立体化することで、「ネタ」としても「記念」としても楽しめる新しいエンタメ体験を提案します。
オフィスの受付やお店のカウンター、自宅のリビングに、自分そっくりのフィギュアを飾る――そんな遊び心あふれるニーズに応えるサービスです。
今後も、3Dプリント技術を活かしたユニークな企画やキャンペーンを継続的に展開し、「どうせ作るなら、とことん面白く・とことんリアルに」を合言葉に、利用者の満足度向上に努めてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社グラフィッククリエーション
代表者：代表取締役会長 池田 明
所在地：〒389-0512 長野県東御市加沢1333-3
TEL：0268-64-6500
FAX：0268-64-6501
URL：https://www.gcc-3d.net/
E-Mail：gcc3d_sales@mimaki.com
事業内容：インクジェットプリンタによる各種プリントサービス
・Tシャツ・パーカーなどのガーメントプリント事業
・樹脂・金属・パッケージ・ノベルティ等へのUVインクによる各種プリントサービス
・アパレルやテキスタイル向けの昇華プリントによるファブリック製作
・Mimaki製フルカラー3Dプリンタを用いたフルカラー3Dフィギュア・模型などの高精細3D造形サービス
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：株式会社グラフィッククリエーション
担当者：辻 清吾
TEL：03-6689-2864
FAX：03-5420-8678
E-Mail：gcc3d_sales@mimaki.com
