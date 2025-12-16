【AI博覧会 Osaka 2026】第1弾スピーカー9名を発表！SMBC、日清食品、コクヨなどが登壇。DX戦略から人材育成まで、関西で学ぶAI活用の最前線
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。
2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、SMBCや日清食品HDなど注目企業が登壇する30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。
本日カンファレンス第1弾のスピーカー9名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area
■金融の枠組みを超えるSMBCのデジタル戦略とは
日時：2026年1月21日（水）13:00～13:40
SMBCグループのデジタライゼーションの歩みや、事業アイデアを実現するための体制・仕組みをお話します。
磯和 啓雄 氏
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO
1990年入行。法人業務・法務・経営企画・人事などに従事した後、リテールマーケティング部・IT戦略室（当時）を部長として立ち上げ。その後、トランザクションバンキング本部長として法人決済の商品・営業企画を指揮。2023年よりグループCDIOとしてSMBCグループのデジタル戦略を牽引。
■AI活用から挑むデータ統合と次世代分析
日時：2026年1月21日（水）15:00～15:40
日清食品グループで推進しているData×AIの活用事例と、AI活用の土台となる”データ統合”の取り組みを紹介いたします。
小郷 和希 氏
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 室長
新卒で国内SIerに入社。通信事業者向けのインフラ構築プロジェクトに従事。その後、自動車メーカーでSCM領域のシステム開発等を担当。2021年、日清食品ホールディングスに入社後、現在はデータサイエンス室に所属。日清食品グループのデータ戦略の立案および推進をリードしている。
緒方 純子 氏
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 係長
新卒で重工業メーカーに入社し、海外拠点のERP導入やグループ全体のデータ基盤構築に従事。2023年に日清食品ホールディングス入社。現在はデータサイエンス室にて日清食品グループのデータ基盤構築とデータ利活用推進をリード。
■生成AI × AWSサービスの最前線！
日時：2026年1月21日（水）13:00～13:30
AWSの生成AIに対する最新の取り組みをご紹介し、 ビジネスに繋げていくためのヒントとなる情報をお伝えします。
中村 達也 氏
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 エンタープライズ技術本部 / ソリューションアーキテクト
SIerやWeb企業で経験を積んだ後、2019年よりAWS Japanのソリューションアーキテクトとして従事。エンタープライズ企業担当として、クラウド技術を用いたシステム移行や新技術でのイノベーション推進の支援を行なっている。最近では、AWSの技術を中心とした生成AIの導入支援にも、積極的に取り組んでいる。
