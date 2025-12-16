ベトナム肺炎球菌ワクチン市場は、予防接種率の上昇とバイオテクノロジーの革新を背景に、堅調な8.23％の年平均成長率（CAGR）により、2033年までに2億2050万米ドルに急拡大すると予測されている
ベトナム肺炎球菌ワクチン市場は、2024年から2033年までに1億820万米ドルから2億2,050万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.23％となる見込みです。肺炎球菌によって引き起こされる重篤な感染症に対する予防策として、ワクチンは重要な役割を果たしています。これらのワクチンは、小児や成人を守り、感染症の拡大を防ぐために広く使用されています。
市場ダイナミクスと推進要因
肺炎の有病率の上昇は、ベトナムの肺炎球菌ワクチン市場を牽引する主な要因です。特に小児肺炎の有病率が高く、ベトナムはこの点で上位15カ国にランクインしています。肺炎は、ベトナムの小児病院における入院の主要な原因であり、その影響を受ける年齢層や地域の多様性は、市場成長に大きな影響を与えています。重症肺炎のリスク要因としては、栄養不良や不十分な予防接種、室内汚染、過密な生活環境が挙げられ、これらの要因がワクチン接種の必要性を高めています。
市場の制約と課題
ベトナムにおける肺炎球菌ワクチンの普及には、いくつかの制約も存在します。特に価格の問題は、ワクチンの普及を制限する要因の一つです。ワクチンの調達コストの上昇は、特に低所得層におけるアクセスに悪影響を与え、医療アクセスの格差を深刻化させる可能性があります。また、ワクチンの保管や輸送に必要な冷蔵設備を確保することが困難な地域も多く、これがワクチンの効果的な普及を妨げています。さらに、ワクチン接種へのためらいや認識不足も接種率を下げる原因となり、集団免疫の達成に影響を与えています。
技術的進歩と市場機会
技術の進歩は、ベトナム肺炎球菌ワクチン市場の成長を支える大きな要因です。初期の肺炎球菌ワクチンは、全細胞ベースで開発されましたが、後に莢膜多糖体を利用したワクチンが開発され、現在では複数の血清型に対応するワクチンが利用されています。この技術的な進展により、ワクチンの効果が大幅に向上し、市場の成長を促進しています。
市場セグメントと需要
ベトナム肺炎球菌ワクチン市場には、複数の投与経路とワクチンタイプが存在します。2024年には、筋肉内ワクチンが最も高い収益を上げると予測されており、その理由は、筋肉内投与が強力で持続的な免疫反応を引き起こすためです。これにより、肺炎球菌感染症に対する長期的な防御が可能となります。一方、皮内投与は予測期間中に最も高い成長を示すと見込まれており、こちらは強力な免疫反応を提供する方法として注目されています。
ワクチンタイプ別では、結合型サブユニットワクチンが最も高い売上シェアを占めると予測されており、このタイプのワクチンは肺炎球菌感染症に対する有効性が証明されています。特に、肺炎球菌によって引き起こされる肺炎、菌血症、髄膜炎などの重篤な感染症に対して強力な防御を提供します。
主要企業のリスト：
● Pfizer Inc.
● Merck & Co., Inc.
● Walvax Biotechnology Co. Ltd.
● GlaxoSmithKline PLC.
● PnuVax Incorporated
● Novartis AG
● Serum Institute of Vietnam Pvt. Ltd.
● Panacea Biotec Limited
● Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd
● Sanofi Pasteur SA
セグメント概要
ワクチンの種類別
● 生ワクチン
● 不活化ワクチン
● サブユニットワクチン
● オリジナル病原体
