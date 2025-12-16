パーソナルナレッジベース人工知能（AI）市場は2025年から2029年にかけて年平均成長率30.1パーセントで拡大見込み
パーソナルナレッジベース人工知能市場は近年大きく成長しており、2024年の$1.27十億から2025年には$1.65十億に増加し、年平均成長率は30.4パーセントとなる見通しです。この成長は、セキュアな認証システムへの需要増加、パッケージ分野でのホログラフィックコンテンツ利用拡大、偽造防止技術への理解向上、政府主導のセキュリティ施策強化、身分証明書へのホログラフィー導入の普及などが背景にあります。
市場は今後も拡大を続け、2029年には$4.74十億へ到達し、年平均成長率30.1パーセントが見込まれています。この成長は、ホログラフィックセキュリティ技術への投資増加、技術提供企業とコンテンツ開発企業の協業拡大、パーソナライズされたウォーターマーキング需要の上昇、新産業でのホログラフィー応用の広がり、知的財産保護の重要性の高まりなどによって支えられています。予測期間の主なトレンドには、ホログラフィックウォーターマーキングの技術革新、超高セキュリティ素材の進展、次世代検証ツールの研究開発強化、機械学習によるホログラム認証の高度化、多層暗号化シス
テムの技術向上などがあります。
クラウド利用の拡大が市場成長の中心に
パーソナルナレッジベース人工知能市場の成長を後押ししている重要要因の一つが、クラウド型ソリューションの採用拡大です。クラウドサービスは、ソフトウェア、プラットフォーム、インフラをインターネット経由でオンデマンド提供し、柔軟な拡張性と低い初期費用を実現します。
クラウド化が進むことで、人工知能は集約されたデータをリアルタイムに取得、整理、分析し、複数のデバイスやアプリケーションにわたって個別化されたインサイトを提供できるようになります。ルクセンブルクに拠点を置くユーロスタットは2023年12月、欧州連合企業の45.2パーセントがクラウドサービスを利用していると発表しました。国別採用率はフィンランドの78.3パーセントからブルガリアの17.5パーセントまで幅があり、クラウドサービスへの依存度の高さを示しています。企業のクラウド移行が進むほど、パーソナルナレッジベース人工知能の需要も加速すると考えられます。
主要企業一覧
● マイクロソフト
● ゼンデスク
● ノーション ラボ
● グルー テクノロジーズ
● コーヴァイ
● キャパシティーズ
● コーダ プロジェクト
● ブルームファイア
● スターマインド
● コラ
エージェンティックAIが次の革新領域に
市場では、データ整理を自律的に行い、多様な情報源からインサイトを導出し、知識生成を自動化するエージェンティックAIへの関心が高まっています。エージェンティックAIは、大規模言語モデル、業務プロセス自動化、セマンティック推論を組み合わせ、独自に知識を関連付けながら実用的なインサイトを生成する高度な人工知能です。
米国のテクノロジー企業グーグルは2025年2月にNotebookLM Plusの提供範囲を拡大しました。このAI搭載ノート作成支援ツールは、125件のノートブックデータ管理、500,000語までのデータ読み込み、詳細分析を可能にする高度なAIモデルを搭載しています。目的は、個人のファイルやメモにAIを適用し、より正確で個別化された知識管理を実現することです。
市場セグメント概要
市場は次のように区分されています。
構成要素: ソフトウェア、サービス
導入形態: クラウド、オンプレミス
アプリケーション: 個人の生産性、企業ナレッジ管理、研究・学術、コンテンツ管理、その他
エンドユーザー: 学生、専門職、企業、その他
ソフトウェアのサブセグメント:
自然言語処理ツール、機械学習アルゴリズム、ナレッジグラフ管理、データ統合基盤、分析・可視化ツール、レコメンデーションエンジン
サービスのサブセグメント:
導入・統合サービス、コンサルティング、トレーニング・サポート、保守・アップグレード、マネージドサービス
配信元企業：The Business research company
配信元企業：The Business research company
