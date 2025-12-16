コラントッテRESNO ふわモコ MAGNE レッグウォーマーが

「からだにいいこと大賞2025」にてエントリー567商品の中から編集部賞を受賞

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）の睡眠環境を考えるブランド「コラントッテRESNO」より展開する「コラントッテRESNO ふわモコ MAGNE(マグネ) レッグウォーマー」が「からだにいいこと大賞2025」にてエントリー567商品の中から編集部賞を受賞しました。

「からだにいいこと大賞」は、女性のための健康Webメディア「からだにいいこと」が、本当にからだにいいと認定した商品・サービスに贈るアワードです。選考を通過したすべての商品を編集部、読者、有識者が試し「使い勝手がよく、続けられる」「楽しく健康生活がおくれる」「機能性を信頼できる」といった視点から選ばれました。

締め付けのないふわモコの心地よい着用感。吸湿発熱生地でふくらはぎをやさしく保温。睡眠時に磁気で血行を促進、コリを緩和し快適な睡眠をサポートします。素材感の柔らかさとはき心地のよさが評価されました。

今回、審査いただいた皆さまに、素材のやさしさや着用時の快適さをご評価いただけたことを、大変光栄に思っております。当社はこれからも、一日の終わりにリラックスできるような、からだにも心にもやさしいアイテムをお届けしてまいります。今回の受賞を励みに、年代やライフスタイルを問わず、より多くの方々の悩みに寄り添える存在を目指して、商品づくりを続けてまいります。

コラントッテRESNO ふわモコ MAGNE レッグウォーマー 概要

吸湿発熱素材でやさしいあたたかさ

足元を集中して保温し、足裏の放熱や汗の蒸散を妨げません。吸湿発熱生地とさらりと滑らかな綿生地のリバーシブル仕様なので季節や気分に合わせて使い分けが可能です。

独自の磁石配列で磁力が血行を促進

ふくらはぎの内側のツボ周辺に130 ミリテスラの磁石を8個（左右合計）独自のN極S極交互配列で配置。磁力が働きかけ血行促進、コリを緩和します。あたためと同時にこり固まった足をリフレッシュします。

マイクロビーズで締めつけ感ナシ

マイクロビーズが空気を保持することで断熱層となり、体の熱を逃しません。

締め付けない着用感で睡眠時も快適です。足元を覆わないクルー丈で装着しやすく、ユニセックス仕様で気軽にボディケア（血行促進・筋肉のコリ改善）できます。

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/dczab

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。









管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

