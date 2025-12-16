千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster 」の料金を5社限定で30％OFFになるキャンペーンを開始
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、5社限定で、地域特化×インスタグラムで成果を出す、千葉県特化型 InstagramキャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/ ）」の料金を初回費用を30％OFFになるキャンペーンを2025年12月16日に開始いたしました。
# Chiba Booster（チバ ブースター）は、地域に根ざした千葉県特化型の Instagram キャンペーンPRサービスで、月間100万インプレッションを超える弊社の「Chiba_travel_media（ https://www.instagram.com/chiba_travel_media/ ）」 にて、貴社をPRします。
この度、キャンペーンとして、# Chiba Booster をご依頼いただいた法人様5社限定で、初回費用を30％OFFにてご提供いたしますので、この機会にぜひお申し込みください。
■キャンペーン期間
2025年12月16日～2025年12月22日
■キャンペーンの対象条件
お問い合わせフォームよりお申し込みいただき、「お問い合わせ内容」欄に「 # Chiba Booster 30％OFFキャンペーン応募」と記載の上、送信してください。
お問い合わせフォーム：https://hachinosu-seisaku.co.jp/contact/
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
