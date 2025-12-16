ニュープロダクトフォーキャスティング人工知能（AI）市場は2029年にUS $5.69十億へ到達見込み
ニュープロダクトフォーキャスティング人工知能の市場はここ数年で著しく拡大しました。市場規模は2024年の$1.63十億から2025年には$2.09十億へ成長し、年平均成長率は28.8パーセントとなる見通しです。この急成長は、インテリジェントデバイスの普及、コンテキスト対応システムの需要増加、アイオーティーを活用したセンサーの利用拡大、接続型インフラの強化、そして個別化されたユーザーエクスペリエンスへの期待が高まったことが背景にあります。
今後も市場の勢いは続き、2029年には$5.69十億へ拡大し、年平均成長率は28.4パーセントと予測されています。成長要因には、スマートシティ導入の拡大、人工知能を統合したロケーションサービスの需要増加、クラウド型アンビエントシステムの利用拡大、コンテキストアウェアコンピューティングへの投資増加、ユーザーエンゲージメント向上への注力が含まれます。予測期間に見込まれる主なトレンドには、人工知能による予測アルゴリズムの進化、リアルタイム需要センシングの高度化、機械学習モデルを活用した新たな予測手法の開発、ビッグデータ分析と予測の統合強化、クラウドネイティブ型プロダクトフォーキャスティング基盤の進展などがあります。
デジタルトランスフォーメーションが市場成長をけん引
ニュープロダクトフォーキャスティング人工知能市場の大きな成長ドライバーは、企業におけるデジタルトランスフォーメーションの加速です。デジタルトランスフォーメーションとは、企業が業務効率を高め、顧客体験を向上し、イノベーションを促進するために高度なデジタル技術を導入する取り組みを指します。競争力を維持するため、迅速で個別化され、シームレスな顧客対応を行う必要性が高まり、企業はデジタル化を優先しています。
人工知能によるプロダクトフォーキャスティングは、データに基づく意思決定を可能にし、市場ニーズをより正確に把握し、新製品投入の計画を最適化することでデジタル化を推進します。これにより、新製品開発のリスクが減少し、生産性が向上します。デジタルインフラへの政府投資もこの流れを支えています。英国のオフィス・フォー・ナショナル・スタティスティクスによれば、2022年までに$535百万（ポンド434百万）が投資され、2023年から2025年にかけてさらに$907百万（ポンド736百万）が割り当てられています。このような投資の継続は、デジタルトランスフォーメーションの重要性が高まっていることを示しており、市場拡大につながっています。
主要企業一覧
● アマゾン ウェブ サービス
● グーグル
● マイクロソフト
● アイビーエム
● オラクル
● セールスフォース
● エスエーピー
● インフォア
● アルテリックス
● キナクシス
自動トレンド調整機能が市場革新の中心に
市場では、消費者行動や季節要因、市場変動を自動で認識して予測精度を高める人工知能機能の開発が進んでいます。
米国の人工知能企業ベルエーアイは2025年1月に新しいLike4Like分析基盤を発表しました。このプラットフォームは、高度な機械学習を用いてブランドポジション、パッケージデザイン、原材料構成など複数属性を詳細に比較します。自動トレンド調整とシナリオモデル機能が備わっており、新製品の市場シェアや売上推移を正確に予測することが可能です。
市場セグメント概要
市場区分は以下の通りです。
構成要素: ソフトウェア、ハードウェア、サービス
導入形態: クラウド、オンプレミス
企業規模: 大企業、中小企業
エンドユーザー: 小売業者、製造業者、流通業者、イーコマース、その他
ソフトウェアサブセグメント:
クラウド型ソリューション、オンプレミスソリューション、ウェブ基盤プラットフォーム、モバイルアプリケーション
ハードウェアサブセグメント:
サーバー、ストレージ機器、ネットワーク機器、プロセッシングユニット
サービスサブセグメント:
プロフェッショナルサービス、マネージドサービス、コンサルティングサービス、サポートおよびメンテナンスサービス
配信元企業：The Business research company
