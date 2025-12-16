NEWS RELEASE

12月30日～1月3日の年末年始5日間乗り放題

「とさでん交通 新春初詣きっぷ」をモバイルチケットで販売



ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、12 月16日（火）より、とさでん交通株式会社（本社：高知県高知市、代表取締役社長：樋口毅彦、以下「とさでん交通」）が販売する 「とさでん交通 新春初詣きっぷ」を、モバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。

「とさでん交通 新春初詣きっぷ」は、年末年始の2025年12月30日～2026年1月3日 の期間限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題になるお得なチケットです。

このチケットで行ける範囲には、土佐神社や高知大神宮、高知八幡宮、出雲大社、椙本神社など多くの初詣スポットがあります。また、街の中心にある「ひろめ市場」は、カツオの藁焼きタタキや地酒、地元グルメが揃い、年末年始のお買い物や食事を楽しむことができます。モバイルチケットを使えば、乗車券を持ち歩く手間もなく、なくす心配もありません。「とさでん交通 新春初詣きっぷ」で年末年始のお買い物や初詣、観光をお楽しみください。

なお、現在モバイルチケットでは、とさでん交通の電車市内均一区間と全線が乗れる「電車市内一日乗車券」「電車全線一日乗車券」、宿泊観光に便利な「電車市内24時間乗車券」「電車全線24時間乗車券」、路面電車と路線バスが乗り放題になる「バス・路面電車一日乗車券」も好評販売中です。

ジョルダンととさでん交通は、今後もより多くのお客様が安全・安心で快適な移動ができるよう貢献します。

■「とさでん交通 新春初詣きっぷ」の概要

2025年12月30日から2026年1月3日の年末年始限定で、路面電車とバス全線が5日間乗り放題となるチケットです。

販売期間 ： 2025年12月16日（火）～2026年1月3日（土）

利用期間 ： 2025年12月30日（火）～2026年1月3日（土）

※チケットは利用期間内のみ有効です。上記以外の日にはご利用いただけません。

価格（税込） ： 大人 2,000円 / 小人 1,000円

【対象路線】

路面電車 ： 全線

バス ： とさでん交通・県交北部交通・高知東部交通（高知～安芸）の路線バス

※上記以外の路線バス・高速バス・MY 遊バス・臨時バス・空港連絡バスはご利用できません。

チケット詳細ページ ： https://ticket.jorudan.co.jp/tosaden/train/ja/

■ モバイルチケット利用イメージ

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS:

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer

■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/



ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

＜本件に関するお問合せ先＞

法人の方からのお問合せ先

ジョルダン株式会社

マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail：biz-info@jorudan.co.jp