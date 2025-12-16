ドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス「アジアンドキュメンタリーズ（https://asiandocs.co.jp/）」（運営：株式会社アジアンドキュメンタリーズ 東京都中央区／代表取締役社長 伴野智）は、配信中の全作品が視聴できる「パッケージプラン6か月見放題＋今見るべきドキュメンタリー映画を紹介する書籍『ドキュメンタリーで知るせかい』」のお得なセットをアジアンドキュメンタリーズの公式サイトで販売中です。なお12月中に購入された方には、もれなくロゴステッカーをプレゼントいたします。

通常「パッケージプラン6か月見放題」は5,500円（税込）、書籍『ドキュメンタリーで知るせかい』は3,080円（税込）のところ、セットで7,700円（税込）になります。

「パッケージプラン6か月見放題＋『ドキュメンタリーで知るせかい』」は、現在配信中の３６４本のドキュメンタリーが６ヶ月間見放題になり、宇多丸・伴野智 著『ドキュメンタリーで知るせかい』（リトルモア刊）を郵送で受け取れるパッケージプランです。

登録期間中、毎月追加される新作もご視聴いただけます。













パッケージプラン6か月見放題＋『ドキュメンタリーで知るせかい』

■料金 7,700円（税込）

※書籍の送料も含みます。

■購入サイト

https://asiandocs.co.jp/set/1838

※アジアンドキュメンタリーズにご登録（無料）いただき、ログイン後「購入する」にお進みください。

※クレジットカード決済のみとなります。

書籍『ドキュメンタリーで知るせかい』

2025年8月20日、リトルモアより発売「1日1本アジアンドキュメンタリーズ」を提唱するライムスター宇多丸さんと、弊社代表兼編集責任者・伴野智の対談本。結婚／戦争／難民／危険な仕事／環境問題／日本の実像……テーマに沿って多様なドキュメンタリー映画を紹介しています。知らなかった／わかったつもりになっていたせかいに、窓を開く1冊です。









著者

● 宇多丸（RHYMESTER） うたまる（ライムスター）

ラッパー／ラジオパーソナリティ

1969年東京都生まれ。89年にヒップホップ・グループ「RHYMESTER」を結成。以来、トップアーティストとして活躍を続けている。また、2007年にTBSラジオで『ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル』が始まると、09年に「ギャラクシー賞」ラジオ部門DJパーソナリティ賞を受賞。現在、『アフター6ジャンクション2』でメインパーソナリティを務める。映画に造詣が深く、担当ラジオ番組での真摯で丹念な映画評には定評があり、書籍化もされている。『森田芳光全映画』では映画プロデューサー・三沢和子と共に編著を務めた。25年には映画文化の発展に貢献した人に贈られる「淀川長治賞」を受賞。幼少期よりドキュメンタリー映画にもふれ、有楽町よみうりホールでの母親との鑑賞も思い出。https://www.rhymester.jp

● 伴野智 ばんの・さとる

株式会社アジアンドキュメンタリーズ 代表取締役社長 兼 編集責任者

1973年大阪府生まれ。立命館大学在学中より映画制作を始め、卒業後はケーブルテレビ局、映像制作会社に勤務した。2018年8月にドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス「アジアンドキュメンタリーズ」を立ち上げて以来、ドキュメンタリー映画のキュレーターとして、独自の視点で社会問題に鋭く斬り込む作品を日本に配信。ドキュメンタリー作家としては、「ギャラクシー賞」「映文連アワード」グランプリなどの受賞実績がある。

リトルモア出版

https://littlemore.co.jp/isbn9784898155899

アジアンドキュメンタリーズ パッケージプラン6か月見放題

アジアンドキュメンタリーズで配信中の「長編一覧」「短編一覧」のすべての作品を、購入日から6ヶ月間いつでも自由にご視聴いただけます。









アジアンドキュメンタリーズ 配信サイト

https://asiandocs.co.jp/

■アジアンドキュメンタリーズについて

優れたアジアのドキュメンタリー映画を動画配信するサービスです。現在、世界中の国際映画祭などで高く評価された国内外の作品364本のドキュメンタリー映画を会員の皆様にお届けしています。何千、何万という大量のタイトルの中から、お客様が選んでご覧いただくというサービスではなく、ドキュメンタリー映画を熟知したキュレーターが、作品を厳選し、テーマごとに複数本の作品をまとめて月ごとに「特集」として編成することで、作品群に新たな意味や価値をつけてお届けしています。

・映画視聴料

月額見放題：990円(税込)/月

月額見放題 サポータープラン：1,980円(税込)/月

月額見放題 パートナープラン：2,970円(税込)/月

単品購入 ：1作品495円(税込)／視聴期間7日間