不動産パートナーとアフィリエイトに向けた新しいプログラムでよりグローバルな展開を図るTEKCE

＊ パートナーおよびアフィリエイトに向けたTEKCEの新しいプログラムは、不動産のプロフェッショナルやコンテンツのクリエイターに、リアルタイムのCRMの可視化、7,000件以上の検証済み物件へのホワイトラベルアクセス、海外取引を透明かつ追跡可能な形で管理するワークフローを提供します

【マラガ（スペイン）2025年12月16日B2PRESS】 TEKCE Real Estateは、国境を越えた不動産取引をより透明で、かつ相互にとってメリットのあるものにする、よりグローバルなパートナープログラムと新たなアフィリエイトプログラムを発表しました。これらのプログラムはMyTEKCEというプラットフォーム、およびTEKCEアプリのホワイトラベル版を基盤としており、パートナーやアフィリエイトはリアルタイムの進捗確認、ブランド化された顧客体験、スペイン、アラブ首長国連邦、トルコ、および北キプロスにまたがるTEKCEの7,000件を超える物件ポートフォリオへアクセスすることができます。

「最終的に、不動産は信頼のビジネスです。我々はすべての関係者が、『何が』、『いつ』、そして『なぜ』起きているのか明確に把握できるように、このモデルを構築しました。MyTEKCEと我々のパートナーエコシステムを通じて、単にTEKCEと協力するだけでなく、パートナー自身のブランドと顧客を維持しつつ、問い合わせからコミッションの支払いに至るまで、プロセス全体が完全に可視化された環境で、我々のシステム内部で透明性のある方法で業務を行えます。かつて我々がパートナーとして直面したあらゆる課題が、この仕組みを構築する礎となったのです。我々は、パートナーが同じ障害に二度と直面しないよう、このプログラムを設計しました」と、TEKCE Real Estateの最高業務執行責任者（COO）、Ozkan Tekce氏は語ります。

グローバルな対応力とローカルの主導権を両立

ブローカー企業や独立系アドバイザー向けに設計されたTEKCEのパートナープログラムにより、スペインの購入希望者を担当するドバイのエージェントや、トルコの顧客をサポートするストックホルムのアドバイザーが、クライアントとの関係性を保持したままTEKCEのインフラと物件在庫を活用することができます。

MyTEKCEは、TEKCEが開発した最先端の国際不動産パートナーシップ向けプラットフォームです。ユーザーは透明性のある方法で、クライアントをリアルタイムで登録、追跡、および管理できます。MyTEKCEというプラットフォームを利用すれば、TEKCEのCRM上でクライアントのステータス、購入希望条件、コミュニケーション履歴、内見ツアー、オファー段階、販売価格、コミッション状況などを把握でき、これにより不確実性が減り、裏ルートのやり取りに対する不安が解消されます。

TEKCEアプリはホワイトラベルソリューションとして提供されますので、パートナーは自社のブランド（ロゴ、ビジュアル、連絡先リンク）のもと数千件もの物件を提示できると同時に、TEKCEの検証済みで日次更新される国際的な物件ポートフォリオを活用することができます。これは、エンタープライズ規模の拡張性と地域に合わせたパーソナライズを組み合わせたものです。数百名で構成されるTEKCEのチームが日々もたらす業務の成果がパートナーにも還元され、集団としての専門性を最大限に活用できる仕組みです。

より広い層に開かれたウィンウィン（Win-Win）モデル

TEKCEのアフィリエイトプログラムは、不動産のプロフェッショナルたちだけでなく、過去の購入者と売却者、旅行代理店、インフルエンサー、ブロガー、YouTuber、SEO専門家、デジタルマーケターなど、熱心なフォロワーを持つ幅広いクリエイターへと対象を拡大しています。アフィリエイトはMyTEKCEで固有のリンクを生成し、フォロワーをTEKCEの物件に誘導し、検証済みの取引について紹介報酬を得ることができます。不動産エージェントになる必要はありません。このモデルは、すべての関係者にとって透明性が高く、ウィンウィン（Win-Win）となる仕組みとして設計されています。

検証済み物件と国際的なプレゼンス

TEKCEは、スペイン（アリカンテ、バルセロナ、マラガ）、トルコ（アランヤ、アンカラ、アンタルヤ、ボドルム、ブルサ、フェティエ、イスタンブール、イズミル、メルシン、トラブゾン、ヤロヴァ）、アラブ首長国連邦（ドバイ）、北キプロス（ギルネ）、スウェーデン（ストックホルム）など、世界5ヶ国において20のオフィスを運営しています。この拠点網により、パートナーやアフィリエイトは、国境を越える顧客のために安定した物件の供給を実現し、現地での専門知識を提供することができます。

「パートナーシップは測定可能であるべきです。我々のCRMを中心にしたモデルにより、パートナーやアフィリエイトはプロセスのすべての段階を確認でき、透明性に基づく長期的なビジネスを構築できます。これらのプロセスを支えるため、我々は専任のパートナーマネジメントチームを設置しています。すべての関係者は、担当のパートナー代表者の支援のもと、ワークフローをより簡単に、かつ効率的に管理することができます。現在、我々のパートナーとアフィリエイトのネットワークは世界100ヶ国以上に広がり、透明性ある、テクノロジー主導で、人を中心に置いた不動産業界を創出するという共通のミッションを支えています」と、Ozkan Tekce氏は続けます。

TEKCE Real Estateについて

TEKCEは、世界5ヶ国に20のオフィスを持つグローバルな不動産会社です。デジタルファーストのアプローチ、多言語対応のローカルチーム、独自のCRMエコシステムにより、購入者と売却者、パートナー、およびアフィリエイトに、透明性が高くデータ駆動型の体験を提供しています。MyTEKCEとTEKCEアプリは、エンドツーエンドの可視化とホワイトラベルブランディングを実現し、グローバルな規模で信頼される協業を可能にします。詳しくは、以下をご覧ください： tekce.com/corporate/partnership and tekce.com/corporate/affiliate-program.

