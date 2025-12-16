ADNOCが支援するGames of the Future Abu Dhabi 2025の公式ストリーミングプラットフォームが開幕競技に先駆けてローンチ





MOBA PC.Dota 2の競技がアブダビで開幕、世界中のファンがかつてないGames of the Futureを体験

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月15日 /PRNewswire/ -- Phygitalスポーツの世界的プロモーターであるPhygital Internationalは本日、ADNOCが支援するGames of the Future 2025 Abu Dhabi（GOTF 2025）専用の公式ストリーミング配信拠点となるGOTF OTT Platformの正式ローンチを発表しました。同プラットフォームは、今年の大会開幕と同時に稼働を開始し、最初の配信として、12月14日にアブダビのPixoul Gamingから行われるMOBA PC.Dota 2の開幕ラウンドを放送します。



Phygital athletes competing against each other on the digital side of phygital



https://tv.gofuture.games でアクセス可能なこの新たなストリーミング拠点は、GOTF

2025の全競技分野を網羅し、ライブ配信、イベント全編の再生、ハイライト、さらには舞台裏の独占コンテンツを提供する中核的なデジタル拠点として機能します。

世界規模のアクセシビリティと年間を通じたエンゲージメントを目的に設計されたこのプラットフォームにより、世界中のファンはすべての試合をライブで視聴し、いつでも全編リプレイを再視聴できるほか、ソーシャルメディアやモバイル視聴に最適化された厳選された短尺コンテンツを楽しむことが可能になります。

テクノロジーパートナーであるAsportによってエンドツーエンドで構築されたGOTF OTT Platformは、高度なクラウドベースのブロードキャスティング、シームレスなナビゲーション、そしてリアルタイムのハイライト作成ツールを統合し、ファンの体験を向上させます。これらの機能により、あらゆるチャネルにおけるストーリーの展開が一層充実するとともに、tv.gofuture.games はphygitalスポーツの長期的なデジタル拠点として確立されます。

Moba PC.Dota 2の競技でプラットフォームが始動

今回のローンチは大会開幕に向けた準備と歩調を合わせて行われ、MOBA PC.Dota 2の競技では、象徴的なトッププレイヤー、名高いレジェンド、そして地域から台頭する新星たちが一堂に会し、大会史上屈指の競争力を誇るラインナップになることが期待されています。同競技の全試合は、https://tv.gofuture.games にてライブ配信されます。

出場予定チームには、E7、Paper Tigers、Legends Rebooted、Vikings、Team Phoenix、Nigma Galaxy、Win、TraBoTeamが名を連ねており、それぞれがトップレベルのプロ選手と影響力のあるゲームパーソナリティを融合させた独自の編成で参戦します。有力な出場選手の一人として、Dota 2史上屈指のキャリープレイヤーと広く評価されているXu "BurNIng" Zhilei氏が、Paper Tigersの一員として出場します。

このように国際色豊かで層の厚い顔ぶれがそろう中、ファンは多様なプレースタイルの激突、予測不能な番狂わせ、そして新たなライバル関係の誕生を目撃することになり、GOTF 2025を象徴する主要コンテンツの一つとして大きな注目を集めることが期待されます。

開幕のグループステージ終了後、競技は完全なダブルエリミネーション方式のプレーオフへと進み、12月18日および19日にADNECで行われる高い緊張感のベスト・オブ・スリー（3本勝負）の激戦で最高潮を迎え、各チームは決勝進出と国際的な栄誉を懸けて戦います。

プラットフォームのローンチについて、Phygital InternationalのCEOであるNis Hatt氏は次のように述べています。「GOTF OTT Platformは、phygitalスポーツを世界中の視聴者に届けるという当社の使命における重要な節目となります。この世界水準のデジタル拠点は、Games of the Futureの中核にあるエネルギー、革新性、そして包摂性を余すところなく体現しています。明日、Dota 2の競技が大会の幕を開けるにあたり、今年のGamesのあらゆる瞬間をライブで体験できる新たな手段を、何百万人ものファンに提供できることを大変うれしく思います。」

グローバルな放送パートナーネットワークの拡大

GOTF OTT Platformに加え、ファンはADNOCが支援するGames of the Future Abu Dhabi 2025を、国際的なメディア権利および放送パートナーの拡大するネットワークを通じて視聴することができ、世界中のファンが大会のすべての熱戦を余すところなく楽しめる体制が整えられています。

米国では、Apple TV、Sling、Amazon Prime Video Channelsなどのプラットフォームを通じて一般視聴者にリーチする、ゲームおよびeスポーツ分野を代表するネットワークであるESR TVにより配信されます。ラテンアメリカ全域では、FOX Sports MexicoおよびZappingが、英語およびスペイン語による放送を地域全体に向けて提供します。

モバイルファーストのプラットフォームでは、Bigo Liveがインタラクティブなリアルタイム配信拠点として機能し、競技のライブ配信ウィンドウ、クリエイター主導の同時配信、ファンによるリアクションコンテンツを提供します。Gen-Z世代および世界的なクリエイターからの高い支持を背景に、Bigo Liveは参加型の視聴文化の中へGamesを直接届けます。これを補完する形で、Likeeはショートフォーム動画によるストーリーの展開を通じてGOTF 2025の感情やエネルギーを増幅させ、印象的な瞬間を共有可能な物語へと昇華させます。

これらのパートナーは、EMEA地域におけるSportworldおよびBIGG TV、アジアにおけるHuyaおよびSOOP、アフリカにおけるStarTimesおよびTV BRICSを含む、すでに確立された放送ネットワークをさらに強化するものです。

「これらの主要な放送パートナーがネットワークに加わったことで、ADNOCが支援するGames of the Future Abu Dhabi 2025を世界中の視聴者が視聴できる体制を整えられることを、大変誇りに思います。私たちは、phygitalスポーツの規模と革新性にふさわしい、複数地域・複数世代に対応したプラットフォームを提供しています」とHatt氏は付け加えました。

ADNOCが支援するGames of the Future Abu Dhabi 2025のチケットは、現在 www.gotfabudhabi.com にて販売中です。ファンは、@gamesofthefutureofficial および @gotfabudhabi で最新情報や舞台裏コンテンツをフォローできます。

Phygital International（PI）について

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Futureの管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、以下をご覧ください：https://Phygitalinternational.com

Games of the Future（GOFT）について

Games of the Futureは、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025はアラブ首長国連邦のアブダビ、Games of the Future 2026はカザフスタンのアスタナで開催されます。

詳細については、以下をご覧ください：https://gofuture.games/

問い合わせ先：press@phygitalinternational.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2844633/Phygital_International_1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2844634/Phygital_International_2.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2745156/5669833/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg?p=medium600



（日本語リリース：クライアント提供）

