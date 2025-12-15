株式会社アドウェイズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 翔、以下アドウェイズ）の子会社であるUNICORN株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山田 翔、以下UNICORN）は、ECサイトや会員基盤を持つ事業者向けに、プログラマティック広告の配信プラットフォーム構築・運用を支援する「UNICORN White-label DSP（ユニコーン ホワイトレーベル ディーエスピー）」の提供を開始いたしました。企業の事業規模とニーズに応じた3種類のプランを提供し、自社データ（1st Party Data）を活用した広告事業の立ち上げをバックアップします。

提供開始の背景

近年、プライバシー保護の観点からCookie規制が進むなか、企業は自社で収集・保有する「1st Party Data」を活用し、新たな収益機会を創出する動きを加速させており、「データを基盤とした独自の広告配信プラットフォームを持ちたい」というニーズが急増しています。しかし、広告配信システム（DSP：Demand-Side Platform）をゼロから開発するには莫大な初期投資に加え、接続先（SSP：Supply-Side Platform）の開拓、不正トラフィック（アドフラウド）対策、入札ロジックの改善など、運用フェーズでの継続的な負荷や維持コストが生じるため、多くの事業者にとって大きな参入障壁となっていました。こうした状況を背景に、UNICORNは、全自動マーケティングプラットフォーム「UNICORN」の提供を通じて構築した国内最大級のDSPとしての技術資産・運用ノウハウを広く解放し、データのマネタイズを目指す企業の支援および、市場の活性化を推し進めるため「UNICORN White-label DSP」の提供を開始いたしました。

「UNICORN White-label DSP」の概要・提供プラン

「UNICORN White-label DSP」は、UNICORNが長年培ってきた「リアルタイム入札の最適化技術」「不正検知技術」「プライバシー配慮」といったコア機能を、企業ブランドのDSPとしてホワイトレーベル提供するサービスです。 これにより、事業者は開発コストを抑えながら、世界水準の広告配信システムを自社事業として展開することが可能になります。企業の事業規模や目的に応じて選べる3つのプランを用意しており、いずれのプランでも、UNICORNが提供してきたDSPのコア機能である、リアルタイム入札（RTB：Real Time Bidding ※）によるディスプレイ広告配信、各種SSPへの接続、標準的なターゲティング・計測機能などを利用することが可能です。なお、自社データ（1st Party Data）は、各企業専用の分離された環境に保管され、UNICORNの広告配信に活用されることはありません。※ オンライン広告の入札方法のひとつ。ユーザーがウェブページなどを閲覧する際に、広告枠ごとにリアルタイムでオークションを行い、最も高い価格をつけた広告主の広告が表示される仕組み

今後の展望

UNICORNは、このたびの「UNICORN White-label DSP」の提供を通じて、各社が保有する貴重なデータ資産とUNICORNのテクノロジーを融合させ、より多くの企業がデジタルマーケティングのエコシステムに参加できる機会を創出することで、市場の新たな可能性を広げてまいります。今後も、人と機械の共生を通して、デジタルマーケティングに関わる全ての人や企業の成長に貢献するサービス開発に努めてまいります。

