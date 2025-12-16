株式会社谷沢製作所（所在地：東京都中央区新富2-15-5、代表：谷澤和彦）は、ヘルメットの質感を高める特殊塗装「ハイエンドコーティング」シリーズの販売を2025年12月1日より開始しました。このシリーズは、従来から人気の高かった特殊塗装のオプションを厳選し、再構築したプレミアムラインです。

安全性と美観を両立する新たな保護具の選択肢

建設現場や製造業などの産業現場では、近年、働き方改革や職場環境の向上が求められるなか、単なる安全確保だけでなく、着用者の快適性や企業イメージの向上にも配慮した保護具へのニーズが高まっています。こうした背景から、谷沢製作所ではこれまで「マット（艶消し）塗装」をはじめとした特殊塗装を追加オプションとして提供してきました。今回、人気のST#0123系型式へのマット塗装対応を機に、特に需要の高かった特殊塗装を「ハイエンドコーティング」として体系化。安全性を確保しながら、美観性と機能性を高めたヘルメットの提供を開始しました。

3種類の特殊塗装ラインアップ

「ハイエンドコーティング」シリーズは、現在、マット塗装、メタリック塗装、パール塗装の3種類で構成されています。1. マット（艶消し）塗装艶のないしっとりとした質感と落ち着いた外観が特徴です。高級車の外観に塗装されることも増えており、若者を中心に大変人気があります。全13色のカラーバリエーション。2. メタリック塗装アルミフレークを混合した高級感あふれる塗装です。見る角度で表情が変わり、強い日差しでも視認性を確保します。全8色のカラーバリエーション。3. パール塗装微粒子を配合したクリア塗料で、真珠のような輝きを実現します。パールクリア、パールブラックから選択できます。また、微粒子の混合率により輝きの強さを選べます。いずれも安全性能を損なわず、機能性と美観を両立します。

製品情報

製品名：ヘルメット特殊塗装「ハイエンドコーティング」販売開始日：2025年12月1日（月）価格：詳細は弊社販売係に問い合わせ対応製品：マット塗装、メタリック塗装はFRP・ABS・PC製ヘルメットに、パール塗装はFRP・ABS製ヘルメットに対応特設ページ：https://www.tanizawa.co.jp/products/special-coat/問い合わせ先株式会社 谷沢製作所 営業部TEL：03-3552-5581（平日9:00～17:30）FAX：03-3552-5576

会社概要

会社名： 株式会社谷沢製作所 所在地： 東京都中央区新富2-15-5RBM築地ビル 6F 代表者： 代表取締役 谷澤和彦 事業内容： 安全衛生保護具（ヘルメット、フルハーネス、防災用品など）の製造・販売 URL： https://www.tanizawa.co.jp/