早稲田大学 英語Podcast番組: “Rigorous Research, Real Impact 第2シーズン, エピソード7配信開始

早稲田大学（東京都新宿区、総長：田中愛治）は、英語Podcast番組「Rigorous Research, Real Impact」の新エピソード「 University vs. Corporate Startups: A Tale of Two Entrepreneurial Paths 」を2025年12月16日に配信を開始しました。スマートフォン専用アプリやインターネット、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTubeの各プラットフォームを通じて、「無料」で聞くことが出来ます。



エピソード 7: “University vs. Corporate Startups: A Tale of Two Entrepreneurial Paths”





本エピソードでは、大学発スタートアップと企業発スタートアップの起業動機や組織文化、パフォーマンス等を比較した最新の研究を行った、商学学術院のコアド アレックス教授をゲストにお迎えします。MCを務める大学院経済学研究科博士後期課程ファビアン氏との対談で、大学の最先端研究が必ずしも成功するスタートアップにつながるとは限らないことや、その背景として大学発の起業家が直面する文化的ギャップやアイデンティティの変化について深掘りします。

さらに本エピソードでは、世界の起業家を取り巻く環境や、日本で広がりつつあるスタートアップの動きを紹介しながら、早稲田大学ビジネススクールやコアド教授のゼミが、未来のイノベーターに理論と実践の両面からどのような学びを提供しているのかにも迫ります。アイデアを実際のかたちにしていくために何が必要なのか、リスナーの皆さまに新たな気づきをもたらしてくれる内容です。

“Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact”

Season 2について

早稲田大学の英語のPodcast番組、「Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact」の第2シーズンは、全8回の15分ほどのエピソードでお送りします。優れた研究者をゲストとして招き、最近取り組んでいる研究内容、日本にある早稲田大学での研究者・教員としての活動、そして、早稲田の英語学位プログラムの魅力について語り、紹介していきます。日本の社会言語学的コンテキストにおける「トランスランゲージ」の概念、ゲームデザイナーのレジェンド小島秀夫氏、複合的な平和構築など、幅広いテーマを取扱います。日本の大学への進学を検討しているリスナー、大学院でのさらなる学びを考えている現役学生、そして学際的アプローチを重視する大学で働くことを検討している研究者などにとって最適な番組です。





エピソード配信スケジュール（予定）

エピソードは2週間ごとに1本ずつ配信します。

※予定は変更となる場合があります。

■エピソード8（Release date: 2026/1/13）：

鄭 有希 教授 (社会科学総合学術院)-

“Institutionalized Socialization: How Companies Help Newcomers Belong”





早稲田大学について

早稲田大学では現在6学部と15研究科で英語学位プログラムを提供しています。日本学生支援機構（JASSO）の2024年の報告では早稲田大学は日本国内で最も多くの留学生を毎年受け入れていることが報告されています（※1）。さらに、QS世界大学ランキング（分野別）2024では、早稲田大学は人文・芸術系（総合順位65位）および社会科学・経営系（総合順位99位）の広い分野で世界トップ100にランクインしています（※2）。

